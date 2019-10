Clarissa Molina, Karla Martínez y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Clarissa Molina Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Jessica Alba y Olivia Munn son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Clarissa Molina Image zoom Instagram/Clarissa Molina La presentadora acaparó todas las miradas con este elegante y moderno conjunto de pantalón y chaqueta de brillo, que combinó con altas sandalias negras. Advertisement Advertisement Karla Martínez Image zoom Mezcalent Fresca y femenina lució la presentadora mexicana con este vestido camisero estampado de Zara, que complementó con botines blancos. Jessica Alba Image zoom Steve Granitz/WireImage Femenina y sofisticada lució la actriz con este vestido negro strapless con falda vaporosa de Dior. Advertisement Pamela Silva Image zoom Instagram/Pamela Silva Para asistir a una velada en Miami, la periodista optó por este look de minifalda amarilla, camiseta gris y botines. Oliva Munn Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Regia lució la actriz con este fabuloso vestido azul marino de manga larga con lunares y pronunciada abertura frontal de Kate Spade. Sofía Bush Image zoom Steve Granitz/WireImage Radiante lució la actriz con este elegante vestido amarillo de manga larga que le sentaba de maravilla a su figura. Advertisement Advertisement Advertisement Ellen Pompea Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Este jumpsuit amarillo de un solo hombro le sentó de maravilla a la esbelta figura de la actriz. Iman Image zoom John Lamparski/Getty Images Fabulosa lució la legendaria modelo con este set métalico de pantalón y chaqueta con estampado animal. Jennfier Garner Image zoom Steve Granitz/WireImage este conjunto negro de pantalón y chaqueta, combinado con camisa blanca y zapatos de punta, hizo que la actriz luciera muy clásica. Advertisement Advertisement Advertisement Rashel Bilson Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images La actriz acaparó miradas con este sexy y coqueto minivestido con transparencias y pronunciado escote de Rodarte. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

