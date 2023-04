El look del día – abril 27, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Lili Estefan Credit: IG/Lili Estefan Salma Hayek, Clarissa Molina y Lili Estefan son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME Para asistir a la gala de Time 100 en Nueva York, la empresaria eligió un vestido confeccionado por John Galliano y un bolso de Chanel. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME También vimos a la mexicana en el mismo evento llevando un diseño de Gucci adornado con encaje. 2 de 7 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: IG/Chiquinquira Delgado Paseó por las calles de Milano con un atuendo negro de pantalones anchos y un crop top complementado con una boina chic. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina y Lili Estefan Clarissa Molina, Lili Estefan Credit: IG/Lili Estefan Las presentadoras lucieron divinas en el set de "El gordo y la flaca" con sus pintas coloridas perfectas para la primavera. 4 de 7 Ver Todo Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: IG/Angela Aguilar Con un café en mano, la joven cantante posó vistiendo una blusa de estampado floral y unos jeans anchos. 5 de 7 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba Credit: Backgrid/The Grosby Group Siguió la tendencia "Barbiecore" con un vestido fucsia junto a unos tenis cómodos y una blusa blanca. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Guapísima lució la presentadora con este atuendo de denim con zapatillas blancas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

