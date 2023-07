Clarissa Molina incendia las redes con el outfit que hubiera lucido en Premios Juventud "Con este calor todo es válido", comentó una de sus seguidoras al ver su outfit. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent Clarissa Molina no estuvo presente en Premios Juventud 2023. A diferencia del año pasado, que condujo la premiación junto a Eduin Caz, Danna Paola y Prince Roy, la conductora y actriz dominicana no tuvo ningún tipo de participación en el show. "Muchas personas me han preguntado que si voy a ir a Premios Juventud. El año pasado estuve con Eduin Caz, Danna Paola y Prince Roy haciendo el show y la pasamos increíble, allá en Puerto Rico también. Pero este año estará Alejandra con Marcus, Ángela Aguilar y Dayanara Torres, así que mañana voy a estar presente en Premios Juventud desde Miami pero sintonizando para ver Premios Juventud por supuesto para apoyar a todo el mundo allá", compartía el miércoles desde su página de Facebook, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores. Tal y como había dicho, Clarissa siguió muy de cerca anoche la premiación desde su televisor, como prueban las diferentes historias que compartió desde su perfil de Instagram. "Te lo mereces, te quiero mucho", escribió en el momento en que Alejandra Espinoza fue reconocida como 'Ídolo de la Juventud' por ser "un símbolo de integridad" y "un modelo a seguir". Clarissa Molina Credit: Instagram Clarissa Molina Horas antes de que iniciara la premiación, Clarissa incendió las redes con una publicación que compartió en la que bromea acerca del look que hubiera lucido en la alfombra roja de Premios Juventud si hubiera ido. "Este hubiera sido mi outfit de hoy en la alfombra de Premios Juventud. Pero señores y que calor es", compartió junto a un video en el que aparece en bikini posando desde la piscina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video no es reciente ya que se trata de un #TBT, pero de igual manera revolucionó las redes. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina "Con este calor todo es válido", comentó una de sus seguidoras en su publicación. "La que puede, puede. Te ves hermosa", se puede leer en otro de los comentarios. "Tú no eres una reina, eres una diosa", comentó otra persona.

