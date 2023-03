¡Bikinazo de Clarissa Molina, más esbelta y en forma que nunca! La conductora incendió las redes y se hizo con todos los halagos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana fue de sol, arena y mar para Clarissa Molina. La conductora deslumbró a sus seguidores con unas imágenes en la playa. Además del espectacular paisaje natural, la dominicana lució un diminuto bikini a la última moda con el que se robó todas las miradas. Y es que, además de tratarse de un modelo de lo más divertido y en tendencia, Clarissa se adjudicó todos los piropos por su esbelta figura. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: (Photo by Desiree Navarro/Getty Images) De sobra es conocida la disciplina de la presentadora con el ejercicio, al que dedica el tiempo merecido para mantenerse en forma y saludable. Las fotos son la viva imagen de la felicidad, ya que Clarissa se mostró encantada y de lo más sonriente jugando con las olas. "Mi lugar feliz", escribió deseando un bonito domingo para todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los múltiples mensajes de cariño y los halagos se agolparon junto a estas instantáneas que le hicieron ganarse el apelativo de 'Sirenita'. "Pero, ¿cuándo Disney anunció la nueva Sirenita?", le expresó un seguidor, a lo que ella respondió: "¡El mejor comentario de todos!". Desde luego, por alegría y belleza, podría serlo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Bikinazo de Clarissa Molina, más esbelta y en forma que nunca!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.