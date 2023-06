El look del día – junio 22, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería clarissa molina Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Bárbara Camila, Galilea Montijo y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Dio lección de estilo veraniego con un minivestido de estampado floral muy femenino. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Regia lució la presentadora de La casa de los famosos 3 con esta propuesta negra y nude que combinó con plataformas impresionantes. 2 de 7 Ver Todo Bárbara Camila barbara camila Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La hija de Carolina Sandoval posó en el estreno de Indiana Jones And The Dial Of Destiny en Miami con el icónico sombrero de la película y una pinta adornada con lentejuelas. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina clarissa molina Credit: Alexander Tamargo/Getty Images También vimos a la presentadora en la premiere con una propuesta blanca y negra de blusa con mangas voluminosas y una falda ceñida. 4 de 7 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad impactó con un pantsuit elegante blanco y una blusa con detalle de encaje. 5 de 7 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Presumió piernas en Cannes con un vestido colorido de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi y tacones de Christian Louboutin. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Vistió de verde neón con esta propuesta de encaje que eligió para cenar entre amigos en Beverly Hills. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – junio 22, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.