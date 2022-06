El look del día - junio 6, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, Look del dia Credit: Instagram/San Juan Moda Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Gwyneth Paltrow, Clarissa Molina y Adria Arjona son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adria Arjona Adria Arjona, look del dia Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La hermosa actriz llegó a la premier de su nueva película, Father of the Bride, con este vestido crema de lentejuelas, que resaltó con un cinturón del mismo color y sandalias doradas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La artista cautivó a sus seguidores al posar con este sensual jumpsuit negro. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del dia Credit: Instagram/San Juan Moda La presentadora dominicana causó sensación durante uno de los evento en el marco de San Juan Moda, al que llegó con este fabuloso traje de cuello halter con falda vaporosa, del diseñador Eddie Guerrero. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Hailey Bieber Hailey bieber, look del dia La modelo mostró su esbelta figura con este ceñido vestido crema. 4 de 9 Ver Todo Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y empresaria lució fresca y relajada con este veraniego vestido a rayas. 5 de 9 Ver Todo Giorgina Rodríguez Giorgina Rodriguez, look del dia Credit: 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La socialité combinó su llamativo vestido con estampado de limones, con un minobolso rosado, de Hermés. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Geraldine Bazán Geraldine Bazan, look del dia Credit: Instagram/Geraldine Bazán Regia lució la actriz con este coqueto conjunto de pantalón, crop top y jacket. 7 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez, look del dia La actriz se fue a comprar su acostumbrado café con este ceñido vestido verde olivo, que combinó con cómodos zapatos negros. 8 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia, look del dia Credit: Instagram/Ana Patricia Para uno de los shows más recientes de Enamorándonos USA, la presentadora eligió este llamativo pantalón negro co dorado, que combinó con un top negro. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - junio 6, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.