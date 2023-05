El look del día – mayo 26, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería clarissa molina Credit: IG/clarissa molina Adamari López, Myrka Dellanos y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López Se unió a la tendencia Barbiecore con su propio look monocromático rosa de Kiut Boutique. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez La presentadora de Enamorandonos dio lección de estilo con este conjunto lila de chaleco y pantalones anchos a juego. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina clarissa molina Credit: IG/clarissa molina Guapísima lució la dominicana con esta propuesta fucsia sensual de crop top y falda ceñida elegida con la ayuda del estilista Keyther Estévez. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez Credit: Mike Coppola/Getty Images Captamos a la bella pareja de Cristiano Ronaldo en la alfombra roja de Cannes vistiendo un traje confeccionado por el diseñador Ali Karoui. 4 de 8 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: IG/Giselle Blondet La presentadora reveló unos detalles de este look en su página de instagram: "Me encanta el blanco. Lo único que no me gusta mucho es la tela que se estruja de solo mirarla". 5 de 8 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/La mesa caliente Dio lección de estilo primaveral con un minivestido rosa de mangas largas adornado con rosas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Optó por el verde neón en su nuevo rol como presentadora de Despierta America con un conjunto de Rosé Concept. 7 de 8 Ver Todo Anitta Anitta Credit: IG/Anitta Calentó las redes con esta propuesta atrevida de blusa de jean, un short bien corto y botas altas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

