El look del día – diciembre 1, 2021

Alejandra Espinoza, Gaby Espino y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita!

Karina Banda

Vimos a la presentadora lista para las fiestas con una blusa de brillo y una falda de cuero.

Alejandra Espinoza

Maravilló con un traje ceñido negro, sandalias a juego y un minibolso anaranjado.

Clarissa Molina

Asistió al desfile de moda de Louis Vuitton en Miami con esta propuesta adornada de lentejuelas.

Andrea Meza

Miss Universo llegó a Israel para el próximo certamen vistiendo un saco a cuadros muy chic.

Gaby Espino

Disfrutó de un día bajo el sol con este set de Louis Vuitton.

Úrsula Corberó

La actriz de La casa de papel impactó en la alfombra con esta propuesta reveladora.

Sofía Carson

Como una princesa se vio con este traje de lunares en la gala de UNICEF.

Nicky Hilton

Superfemenina lució la socialité con este vestido adornado con lazos.

Emily Ratajkowski

Captamos a la modelo en las calles de Londres luciendo un minivestido anaranjado perfecto para el final de la temporada.

