Clarissa Molina enciende las redes con sensuales fotos en bikini ¡Wow! La presentadora se encuentra en República Dominicana tomando unos días de descanso. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Clarissa Molina es sin duda uno de los rostros más bellos y frescos de la televisión, y no podemos negar que la presentadora también goza de una de las figuras más envidiables. Eso sí, esas curvas, casi perfectas, no han sido fácil de lograr. Y es que, como toda latina, a la joven dominicana le encanta comer y por eso siempre trata de comer balanceado y hacer mucho ejercicio. De hecho, cuando está llevando una nueva dieta siempre comparte con sus seguidores los detalles de su régimen alimenticio. Otra cosa que también comparte son sus rutinas de ejercicios, las cuales está ahora llevando a cabo junto al popular entrenador Alex Fit, el mismo que entrena a Gaby Espino y a Alejandra Espinoza. Al parecer esa rutina le está dando rápidos e increíbles resultados y en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, se puede notar. La presentadora, quien se ha pasado las últimas semanas rodando una película en la República Dominicana, se tomó unos días para descansar en una hermosa villa y no desaprovechó la oportunidad de darse unos chapuzones en la piscina y posar con un sexy bikini. "Después de dos semanas grabando la película, aprovechando unos días libres. Un descanso bien merecido", escribió la presentadora junto a las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. "Estoy enamorada de este lugar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarissa Molina en bikini, vacaciones, republica dominicana Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Clarissa Molina en bikini, vacaciones, republica dominicana Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Clarissa Molina en bikini, vacaciones, republica dominicana Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Clarissa Molina en bikini, vacaciones, republica dominicana Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Clarissa Molina en bikini, vacaciones, republica dominicana Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina Molina cautivó a sus fanáticos con varias fotos en las que lleva un moderno bikini naranja que resaltaba sus increíbles curvas y dejaba ver que sus esfuerzos han valido la pena. Esta publicación le ganó casi miles de me gusta y más de 600 comentarios de sus seguidores, quienes la llenaron de halagos. Y no es para menos porque la bella dominicana parece toda una sirena. ¿No crees?

