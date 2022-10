¡Omg! Clarissa Molina se disfrazó de Meghan Markle y tienes que ver cómo luce Todo el equipo de El gordo y la Flaca se disfrazó de los miembros de la realeza británica y el resultado fue espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Halloween es una de las festividades más esperadas en Estados Unidos y la mayoría de las personas aprovechan para darles riendas sueltas a su imaginación y disfrazarse de sus ídolos o los personajes de sus películas favoritas. Las celebridades no se quedan atrás y también se envuelven en la emoción de este día festivo y nos sorprenden con sus espectaculares disfraces. Eso sí, entre las famosas que siempre nos dejan boquiabiertos con sus looks están Heidi Klum, Kim Kardashian y sus hermanas, al igual que Kerry Washington, Hailey Bieber, y por supuesto, los presentadores de Despierta América (Univision) y Hoy (Telemundo). Este 2022 han sido muchos los que nos han encantado, pero tenemos que confesar que los integrantes de El gordo y la flaca (Univision), sí que se la lucieron este año, en especial Clarissa Molina quien optó por vestirse como la controversial Meghan Markle, mientras que Roberto Hernández se caracterizó como el príncipe Harry. La presentadora dominicana se puso un sobrio y elegante vestido negro, un cinturón del mismo color con un lazo en la parte frontal y zapatos de punta. Tampoco podía faltar una pamela un fascinador y en su caso eligió uno negro y muy parecido al que en alguna ocasión utilizó la duquesa de Sussex. Lo cierto es que este disfraz le queda de maravilla a Molina y si la miras de repente hasta la puedes confundir con la exactriz estadounidense. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los demás presentadores no se quedaron atrás y se disfrazaron de parte de la corte británica. Raúl de Molina y Lili Estefan se disfrazaron del rey Carlos III y Camila Parker-Bowles, respectivamente. Mientras que la reportera Daniela Digiacomo se disfrazó de Kate Middleton y Carlitos, como el príncipe William. Incluso la decoración del estudio estuvo a la altura de la realeza. La verdad es que se veían todos muy cool. Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/El gordo y la flaca Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Clarissa Moina Credit: Instagram/Clarissa Molina

