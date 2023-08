El look del día – agosto 10, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina Antonela Roccuzzo, Francisca y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: IG/Chiquinquira Delgado La venezolana impactó al rojo vivo con un vestido de mangas largas con recortes chic. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo Credit: Backgrid/The Grosby Group La bella esposa de Messi disfrutó de un paseo por Miami con una blusa anaranjada y un pantalón ancho. 2 de 7 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Con un pantsuit rosa y una blusa colorida, la presentadora posó en el set de Despierta América. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina Regia lució la presentadora con un vestido divino de estampado tropical de Marciano. 4 de 7 Ver Todo Becky G Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group Dio lección de estilo en Los Ángeles con un minivestido de denim y botas vaqueras. 5 de 7 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby ¡Qué guapa! La presentadora nos maravilló con un vestido blanco adornado con cristales elegido con la ayuda de la estilista Karla Birbragher. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amara la Negra Amara La negra Credit: IG/Amara La negra Optó por el blanco y negro con este conjunto de blazer chic, crop top con escote atrevido y un pantalón negro. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

