El look del día - agosto 1, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram La reina Letizia, Danna Paola, Aislinn Derbez y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia El look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En su primer acto en familia de las vacaciones en las Islas Baleares, la reina española posó en los jardines de Alfabia con este vestido fucsia de tirantes con efecto arrugado de Adolfo Domínguez. El capazo y las alpargatas le dieron el perfecto toque veraniego a su conjunto. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Danna Paola El look del día Credit: Instagram La mexicana actuó en el festival Tomorrowuland celebrado en Bruselas con este minivestido de estampado psicodélico, medias de red y una chaqueta larga con raya diplomática. Un llamativo delineado de ojos y botas altas completaron su look. 2 de 8 Ver Todo Sofía Vergara El look del día Credit: Splash News/The Grosby Group La colombiana se encuentra en un estado complicado de su divorcio y salió a cenar con amigas en West Hollywood, ataviada con un vestido ceñido de leopardo con cuello camisero y manga larga, bolso Chanel y sandalias de tacón y plataforma de Louboutin. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram Nos encanta la combinación que hizo la reportera de corsé y traje sastre de dos piezas, con chaqueta entallada y pantalón acampanado en color gris perla, que combinó con sandalias plateadas. 4 de 8 Ver Todo Aislinn Derbez El look del día Credit: Instagram/ Pablo Barajas ¡Wow! Para realizar una visita privada a la recién remodelada tienda Tiffany & Co. en Nueva York, la actriz, con ayuda de su estilista de cabecera Jessica Marmolejo, eligió este chic atuendo de Mariandrée Gaitán, compuesto por una falda transparente con diseño de cuadrícula en lentejuelas XXL y una chaqueta torera negra, decorada con botones dorados. 5 de 8 Ver Todo María Celeste Arrarás El look del día La periodista y su hija Lara están disfrutando de unas vacaciones en París donde posaron junto a la torre Eiffel en su primera noche en la Ciudad de la Luz. La joven lució una vistosa falda larga con un suéter negro mientras que su mamá apostó por un traje de dos piezas con blusa de estampado animal y un original bolso redondo de Versace. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La Materialista El look del día Credit: Instagram Siempre sexy, la cantante presumió pierna con este set de minifalda de volantes y bustier fruncido en color crema que acompañó con sandalias de tacón transparentes y lentes cuadradas. 7 de 8 Ver Todo Anitta El look del día Credit: Instagram La artista brasileña está pasando unos días en la isla griega de Mykonos desde donde compartió este sexy look de falda semitransparente y top con un estampado de naturaleza sobre fondo azul, que dejaba su bikini a la vista. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

