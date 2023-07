Clarissa Molina deslumbra al rojo vivo con este conjunto divino La presentadora nos maravilló con esta propuesta perfecta para el verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la moda, Clarissa Molina siempre sabe marcar tendencia con sus looks. Este verano, hemos visto a la presentadora vistiendo al estilo Barbiecore, presumiendo rizos y hasta compartiendo sus manicuras, pero su último atuendo es el que nos está inspirando para nuestros looks de verano. En estos momentos, Clarissa se encuentra en Nueva York con su equipo experto de belleza y gracias a su maquillista, tenemos un look tras bastidores a su propuesta veraniega. Clarissa Molina, look rojo Credit: IG/Zuleika Viera En un video que compartió Zuleika Viera, amiga de People en Español y maquillista de las estrellas, vimos a Clarissa presumiendo su cuerpazo con un conjunto al rojo vivo de falda y crop top a juego. El atuendo fue elegido por la estilista Claudia Zuleta, la cual completó el look con sandalias nude y accesorios plateados. Clarissa Molina, look rojo Credit: IG/Zuleika Viera Por supuesto, el look de maquillaje que le creó Zuleika quedó divino, con un labial de brillo y ojos ahumados. Su cabello quedó con ondas suaves que acentuaron perfectamente sus mechas rubias gracias a Lorena Alvarez. Clarissa Molina, look rojo Credit: IG/Zuleika Viera Al parecer, Clarissa también quedó enamorada del look, ya que comentó muy agradecida en el post. "¡Eres increible!" escribió. Hace unos días, la presentadora compartió detalles de cómo logra su espectacular figura. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dije 'esto no es una dieta' ni 'ejercicio ahora una semana'; esto es de por vida, porque este es mi templo, es mi herramienta de trabajo y ahí fue que yo hice el switch mental", explicó.

