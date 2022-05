El look del día - mayo 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Miranda Kerr, Andrea Legarreta y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Emma Roberts Emma roberts, look del dia La actriz llegó al desfile de Louis Vuitton ataviada con este abrigo marrón a rayas, que complementó con modernas botas a la rodilla y un clutch tipo caja. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora combinó su ceñido naranja de un solo hombro, con llamativos aretes y modernas sandalias verdes de Flor de María. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora acaparó miradas con este ceñido vestido naranja de manga larga que dejaba ver su esbelta figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Marisol González Marisol gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Marisol González La presentadora deslumbró con este fabuloso y moderno vestido blanco de manga larga con cutouts y cola, de Paco Gaona. 4 de 9 Ver Todo Miranda Kerr Miranda Kerr, look del dia Credit: Donato Sardella/Getty Images for Louis Vuitton Supercoqueta lució la modelo con este hermoso conjunto de minifalda y blusa con bordados, que combinó con zapatos blancos de punta y un minibolso. 5 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Fresca y divertida lució la presentadora con este vestido azul turquesa con vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de Armas, look del dia Credit: Donato Sardella/Getty Images for Louis Vuitto La actriz llegó al desfile, en San Diego, CA., de Louis Vuitton, con este look de minifalda negra, top azul marino de cuello alto, botas a la rodilla y un hermoso minibolso. 7 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana mostró sus tonificadas piernas con este minivestido negro, el cual tiene hace 15 años y todavía le queda muy bien. ¡Regia! 8 de 9 Ver Todo Chloë Grace Moretz Chloe Grace Morez, look del dia Credit: Donato Sardella/Getty Images for Louis Vuitton La actriz también llegó al mismo desfile con este clásico look de pantalón crema de talle alto, camisa estampado y corbata. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

