El look del día - mayo 23, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Cardi B, Paty Cantú, Irina Shayk y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Cardi B Look del día Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Starco Brands La rapera de origen dominicano ama los atuendos extravagantes como este enterizo ajustado con capucha y motivos geométricos multicolor de Emilio Pucci y tacones imposibles en un evento ofrecido por su marca Whipshot. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Paty Cantú Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz se suma a la moda de lucir el brasier a la vista con este diseño nude de encaje que combinó con una minifalda negra festoneada y una chaqueta corta con brillos blanca y negra para la conferencia de prensa de Vencer la culpa. 2 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram La conductora, quien acaba de romper su compromiso con Vicente Saavedra, está en su tierra natal Santo Domingo, donde le vimos así de sonriente con este set de corsé y pantalón de aire deportivo en rojo satinado, que combinó con tenis blancos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Look del día Credit: Victor Boyko/Getty Images for Magnum Muy juvenil con una cola alta, la actriz mexicana disfrutó de una fiesta en Cannes con este vestido nude bordado con pedrería y lentejuela en tonos metálicos de Naeem Khan. 4 de 9 Ver Todo Irina Shayk Look del día Credit: Arnold Jerocki/GC Images La modelo dejó a todos sin palabras en Cannes con este diseño de Gucci que dejaba poco a la imaginación. Con un set de ropa interior con el anagrama de la firma, y un vestido totalmente transparente encima que incorporaba un efecto collar de pedrería en el escote y guantes. 5 de 9 Ver Todo Fernanda Castillo Look del día Credit: Instagram La mexicana posó con esta original combinación de piezas de Cruda y Wildheart Swimwear que incluía un vestido a rayas blancas y negras con un top estilo corsé encima y pantalones acampanados. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Itatí Cantoral Look del día Credit: Instagram Presumiendo su estilizada figura vimos a la actriz mexicana con este vestido de cuero negro con cuerpo estilo bustier y mocasines de plataforma que acompañó con grandes lentes de sol y aretes largos. 7 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Look del día Credit: Instagram Presumiendo pierna, la mexicana compartió esta imagen con bermudas de cuero negro y blazer fucsia. Sandalias de tacón multicolor y un collar dorado completaron su look. 8 de 9 Ver Todo Kenia Ontiveros Look del día Credit: Instagram La empresaria de belleza posó con este elegante vestido recto de escote profundo con solapas y un bolsito Prada de brillos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

