¡Omg! Clarissa Molina le copió el look a JLo y lució mucho mejor La presentadora cautivó con los diferentes looks que eligió para la gala de los Premios Juventud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche de los Premios Juventud 2022 estuvo repleta de emociones, presentaciones increíbles de algunos de los artistas más populares del momento y también de mucho moda. Fueron muchas las celebridades que pasaron por la importante alfombra con sus mejores galas y disfrutaron de la increíble celebración, llevada a cabo en San Juan, Puerto Rico. La gala tuvo varios presentadores, entre ellos Clarissa Molina, quien cautivó a todos con su talento y carisma. Para pasar por la alfombra, la dominicana eligió un fabuloso conjunto dorado de lentejuelas, de Kriado, que dejaba ver su increíble figura. Ya en su rol de conductora, la vimos cambiarse en varias ocasiones y la verdad es que amamos todos sus looks. Pero hubo uno en especial que nos llamó mucho la atención porque ya lo habíamos visto antes. Resulta que el sexy minivestido amarillo de manga larga con cutouts, ya se lo habíamos visto a Jennifer López durante su presentación en el concierto Vax Live, de Global Citizen, en el 2021. El diseño fue creado especialmente para la cantante por Fausto Puglisi, el director creativo de Roberto Cavalli. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que López, la presentadora dominicana también combinó el modelo con botas negras. Además, Molina llevó una cola de caballo con una larga trenza. Entre ambos vestidos habían algunas diferencias, por lo que no sabemos si el que llevó Molina también era un diseño de Cavalli o si era una réplica. Jennifer Lopez y Clarissa Molina Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE; Jose R. Madera/Getty Images Clarissa Molina Credit: Foto: Daniel Guevara Jennifer Lopez Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE Como se puede apreciar en las imágenes, ambas piezas tenían broches de caras doradas de leopardos. La diferencia es que, contrario al de López, que tenía muchos broches en las cintas negras que eran parte del vestido, el de Molina sólo tenía algunas. Incluso, los broches más grandes que tenía el traje de la cantante, estaban forrados en cristales y los de la presentadora no. También, los cutouts del vestido de JLo tenían una tela transparente, algo que no tenía la pieza que llevó Molina. Sea de Cavalli o no, lo cierto es que Molina lució increíble con este look y podemos decir que hasta le quedaba mejor que a JLo.

