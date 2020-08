Clarissa Molina comparte la dieta con la que bajó 40 libras dos meses antes del Miss Universo La presentadora aseguró que durante este tiempo tenía que entrenar tres veces al día Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La figura de Clarissa Molina siempre ha sido tema de conversación. Ya sea porque está superdelgada, porque ha aumentado de peso o porque está llevando alguna dieta para lograr la figura que quiere. El hecho es que la presentadora dominicana siempre ha hablado abiertamente de sus diferentes regímenes alimenticios y las diferentes rutinas de ejercicios que ha hecho antes y después de Nuestra belleza latina. Pero lo que nunca había compartido Molina es la dieta que hizo antes de participar en el Miss Universo del 2015. Ahora la dominicana se animó a compartir con sus seguidores esa dieta tan efectiva que la llevó a perder más de 40 libras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esta dieta superestricta que yo llevé por casi dos meses me ayudó a perder de peso, 40 libras. En Miss Universo llegué a estar en 115 libras. Imagínese usted. Una gran diferencia”, contó la presentadora en un video que publicó en su página de Facebook. “Obviamente lleva muchos sacrificios esta dieta, pero la recompensa es buena y el resultado es lo que usted quiere al final de día que es bajar de peso y verse espectacular”. En el video Molina dijo que además de la dieta, la cual empezó dos meses antes del concurso, tenía que entrenar tres veces al día para poder tener la figura que quería en un corto tiempo. Eso sí, la joven le recomienda a sus seguidores no seguir la dieta así de estricta como ella la hizo. “Voy a empezar por el desayuno. El desayuno consiste en dos claras de huevos, una tacita de piña, de 6 pedacitos a 7, y té o café sin azúcar. Té verde. Luego de snack, entre desayuno y almuerzo, es una manzana verde o seis almendras, una de las dos”, explicó la también actriz. “En el almuerzo van a comer una ensalada de lechuga y tomate, como a usted le guste, y una lata de tuna con mucho limón. Les digo una lata tuna porque tiene más proteína. En mi caso, cuando yo la hice me comía media lata de tuna solamente. Pero yo les recomiendo que se la coman completa. Luego en la noche se come otra lata de tuna. Yo me comía que dejé del almuerzo. Pero como les dije no tienen que ser tan estrictos. Se come una completa en la noche con ensalada con pepino, tomate y lechuga”. Image zoom Ethan Miller/Getty Images Image zoom Ethan Miller/Getty Images Image zoom Ethan Miller/Getty Images Además, en las tardes también se comía otra merienda, las seis almendras o la manzana, dependiendo de la merienda que elegía en la mañana, y le recomendó a sus fanáticos que antes de hacerla consulten con un nutricionista o un doctor. “Obviamente no fue fácil. Para mi fue muy difícil la parte de toda la presión que yo tenía para Miss Universo. Era en dos meses, yo no tenía un año para prepararme. Así que por eso tuve que hacerla muy estricta”, confesó. “Les recomiendo que la hagan exactamente como les dije ahora a ustedes y que le echen muchas ganas. Sí se puede. Al final del día lo importante es cómo tú te sientas”.

Clarissa Molina comparte la dieta con la que bajó 40 libras dos meses antes del Miss Universo

