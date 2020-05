Comparan a Clarissa Molina con Jlo y Beyoncé gracias a esta imagen de su nuevo look La presentadora está más rubia que nunca Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nada como un cambio de look para empezar una nueva etapa o en este caso, sentirse mejor y con más ánimo en medio de esta cuarentena. Eso fue exactamente lo que hizo Clarissa Molina la semana pasada. La joven sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram mostrándoles su nuevo color de cabello con un coqueto y divertido video. En esa publicación vimos que ahora lleva highlights rubio platino, un look que le sienta muy bien a su tono de piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gerald quien me consiente, abrió su salón para mi solita bajo todos los protocolos. [Él] me sugirió un cambio y yo acepté’, nos contó en exclusiva la presentadora, quien ni corta ni perezosa se dejó llevar de su estilista de cabecera. “Cerré los ojos y cuando me di cuenta era totalmente rubia. ¡Me encantó! La verdad es que las luces [en el pelo] van muy bien con mi color de piel”. Es precisamente ese nuevo y fabuloso look el que ahora está dando mucho de qué hablar entre sus fanáticos desatando un sin número de piropos que hacen sonrojar a cualquiera. Incluso, algunos afirman que en la imagen que publicó hace unas horas, la presentadora tiene un aire a Beyoncé. Otro comentario la compara con Jennifer López, mientras que otros aseguran que luce igual que una Barbie. Image zoom Clarissa Molina Cortesía No estamos muy convencidas de que Molina ahora se parece a dichas cantantes, pero lo que sí sabemos es que luce espectacular con su nuevo look y sí podríamos compararla con una muñeca de carne y hueso. ¿No crees? “Me encanta cómo me veo y me siento ahora de rubia. Voy a atreverme a hacerme más peinados, ahora que mi cabello resalta más”, expresó la presentadora.

Comparan a Clarissa Molina con Jlo y Beyoncé gracias a esta imagen de su nuevo look

