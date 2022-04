Clarissa Molina ahora tiene highlights rubio cenizo y luce espectacular La presentadora ama cambiar de look y su cabello aguanta todos sus antojos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que las famosas se cambian de look constantemente y cuando decimos esto, nos referimos a que mayormente se cambian el color del cabello. Y es que al parecer su cabello es mucho más fuerte que el de muchas de nosotras, ya que puede aguantar todos esos cambios. Son muchas las celebridades que se cambian el look cuando les toca interpretar algún personaje, mientras que otras deciden hacerlo por pura diversión. Clarissa Molina acaba de hacerlo y la verdad nos encanta. Sabemos que a la presentadora dominicana le gusta cambiar de look de vez en cuando, ya sea cortándose el cabello, tiñéndolo de un color más claro o más oscuro, o haciéndose highlights tal y como lo hizo ahora. "Más luz a mi vida, highlights", escribió la presentadora de El gordo y la flaca, junto a una foto de su look que publicó en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Molina le agregó muchas luces rubio cenizo a su melena marrón y según se puede notar, también se cortó un poco en la parte delantera. Estos highlights hacen que la dominicana luzca más rubia y moderna, y al parecer el cambio le encantó a su prometido Vicente Saavedra, quien fue uno de los primeros en poner un comentario en dicha publicación. "Te ves tan tan tan tan tan tan, te amo, hermosa", escribió el empresario musical. clarissa tiene nuevo look, clarissa molina se hizo highlights Credit: Instagram/Clarissa Molina clarissa tiene nuevo look, clarissa molina se hizo highlights Credit: Instagram/Clarissa Molina clarissa tiene nuevo look, clarissa molina se hizo highlights Credit: Instagram/Clarissa Molina Así como él, muchos otros, entre famosos y fanáticos, se desbordaron en piropos para la presentadora, quien no paró de mostrar y presumir su nuevo look en El gordo y la flaca (Univision). ¿Te gusta cómo luce?

