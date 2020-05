Clarissa Molina se puso rubia en plena cuarentena El cambio fue una sorpresa hasta para ella Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que para las famosas es muy fácil cambiar de imagen, ya sea cortándose el pelo o cambiándolo de color, y esto lo hacen muy frecuentemente. Ahora bien, desde que los estadounidenses fueron puestos en cuarentena, a las famosas al igual que a nosotras, se les ha complicado arreglarse el cabello, hacerse las uñas o depilarse. La verdad es que, si las cosas más simples se han complicado, cambiarse por completo el color de pelo suena a misión imposible para muchas, pero no para Clarissa Molina, quien se cambio de look en plena cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora dominicana sorprendió a sus casi tres millones de seguidores en Instagram con un nuevo color de cabello. Para ser más específicos, ahora lleva highlights rubio platino y tenemos que admitir que le sienta de maravilla. Pero ¿cómo lo hizo si los salones están cerrados? Ella misma nos contó la odisea. “Gerald quien me consiente, abrió su salón para mi solita bajo todos los protocolos. [Él] me sugirió un cambio y yo acepté’, nos contó en exclusiva la presentadora, quien ni corta ni perezosa se dejó llevar de su estilista de cabecera. “Cerré los ojos y cuando me di cuenta era totalmente rubia. ¡Me encantó! La verdad es que las luces [en el pelo] van muy bien con mi color de piel”. Esta no es la primera vez que Molina se somete a un drástico cambio. Recordemos que tuvo que ponerse rubia para grabar la segunda parte de su película Qué león. Eso sí, ese cambio no le duró mucho porque regresó a su tono marrón en muy poco tiempo. También en algún momento se deshizo de su larga melena para estrenar un moderno bob. No cabe duda de que a la dominicana le encanta jugar con su cabello. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía “Me encanta cómo me veo y me siento ahora de rubia. Voy a atreverme a hacerme más peinados, ahora que mi cabello resalta más”, expresa la presentadora. “Hey, cómo dicen por ahí, ‘las rubias se divierten más’. Vamos a ver si es verdad”. A nosotras también nos encanta Clarissa. Ahora solo esperaremos ver los divertidos peinados y estilos que te harás.

Close Share options

Close View image Clarissa Molina se puso rubia en plena cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.