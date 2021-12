Clarissa Molina cambia de look para terminar el año por todo lo alto Tras un glorioso 2021, la conductora dominicana se ha puesto en manos de la estilista Millie Morales para darle un nuevo aire a su melena antes del fin de año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 ha sido un año importante para Clarissa Molina. La conductora dominicana ha cumplido varios de sus sueños, como estar presente trabajando en los Latin Grammy, conducir los Premios Soberano en su país natal o encontrar una pareja que la apoya y complementa a la perfección, su novio el mánager de artistas Vicente Saavedra. Además ha obtenido otros logros, profesionales y personales, como llegar al millón de seguidores en la plataforma TikTok o renovar su apartamento en Miami . En una palabra la vida le sonríe. Y qué mejor manera que despedirse de un año glorioso que con un cambio de look de la mano de la estilista de celebridades Millie Morales. La conductora, que recientemente nos mostraba su original árbol de Navidad, se puso en manos de la artista de la belleza para renovar el corte y color de su melena. Con su experiencia como modelo, Molina está más que acostumbrada a cambiar de estilo. La hemos visto con el pelo lacio y mechas rubias, con ondas, con un corte bob, con la raya partida, con flequillo y tintes rojizos… y últimamente lucía su larga y abundante melena en un tono oscuro. Cumpliendo uno de sus deseos de fin de año, la exrreina de belleza ha pasado por el salón para darle un aire nuevo a su cabello. "Y ella dando tijera", comentó sobre la estilista en sus historia de Instagram mientras mostraba su nuevo look. "Pasé por aquí antes de finalizar el año. Gracias, es uno de mis deseos que se cumplió antes del [fin]de año". Clarissa Molina cambio de look Credit: Instagram Con la raya partida y la melena a capas, Molina ha apostado por unas luminosas mechas en color rubio caramelo enmarcándole el rostro. Con el pelo liso y las puntas ligeramente peinadas hacia arriba, su cabellera se ve ligera y con mucho movimiento, además de más claro gracias a los nuevos reflejos. Clarissa Molina cambio de look Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Molina no era la única preparándose para el fin de año, pues en el salón se encontró con su compañera Mayti Interiano, quien también estaba en la silla esperando para refrescar su lok. Y tú, ¿te preparas de alguna manera especial para terminar el año? ¿Te gusta el nuevo look de la dominicana?

