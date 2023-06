Clarissa Molina responde a preguntas sobre su cambio de look: "que pasó con mi pelo largo" Los fans de la dominicana quedaron confundidos al ver el antes y después de su cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ya llegó la temporada de los cambios de look y aunque muchas celebridades ya están considerando una transformación, Clarissa Molina busca mantener su estilo. Este jueves, la presentadora dominicana nos dejó boquiabiertas con un video que compartió en su cuenta de Instagram, llevando un vestido azul celeste que marcó su cintura y sandalias plateadas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a sus fans fue su melena envidiable larga y llena de volumen. clarissa molina Credit: IG/Clarissa Molina "Una barbie con ese pelo" y "ese pelo largo te queda súper" contaron entre los miles de comentarios, pero el próximo día, ya la vimos con un largo de cabello más corto. ¿Qué sucedió? SUSCRÍBETE AL BOLETÍN La actriz compartió los detalles en sus historias: "¿Qué pasó con mi pelo largo? Eso era para una foto que yo tenía que hacer ayer". "Yo no aguanto esas extensiones, solamente para cosas especiales", confesó. Hasta sin la extensiones, Clarissa tiene un cabello bien largo, así que entendemos perfectamente que los reserve para ciertas ocasiones como sesiones de fotos o una alfombra roja.

