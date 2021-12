El look del día – diciembre 3, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día, Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Kim Kardashian, Eva Longoria y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Eiza González Look del día, Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz lució radiante y natural con poco maquillaje y un look casual. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Look del día, Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Posó para las redes con esta propuesta a cuadros y botas altas impactantes. 2 de 9 Ver Todo Eva Longoria Look del día, Eva Longoria Credit: Instagram/Eva Longoria Disfrutó de un día en Miami con una blusa blanca, sandalias a juego y pantalones anchos muy cool. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Look del día, Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Style/Chiquibaby La mamá de Capri Blu presumió de su silueta con este jumpsuit ceñido. 4 de 9 Ver Todo Rachel Zegler Look del día, Rachel Zegler Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Divina se vio la estrella de West Side Story con un saco sofisticado y sandalias negras. 5 de 9 Ver Todo Nicole Kidman Look del día, Nicole Kidman Credit: Jason Mendez/WireImage Esta propuesta blanca le quedó de maravilla a la actriz en el estreno de su nueva película. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Look del día, Jessica Chastain Credit: Gotham/GC Images Chic y sofisticada lució con este atuendo rojo y blanco que resaltó su melena divina. 7 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Look del día, Kim Kardashian Credit: Instagram/Kim Kardashian A la socialité le fascinan las piezas llamativas de Balenciaga como este vestido de lentejuelas. 8 de 9 Ver Todo Rihanna Look del día, Rihanna Credit: The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la cantante de compras con su novio luciendo un look casual y gafas de diseño moderno. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – diciembre 3, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.