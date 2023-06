Clarissa Molina luce como toda una Barbie con esta propuesta espectacular La presentadora está lista para la nueva película sobre la muñeca con este look genial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir clarissa molina Credit: Dano Ruiseco Desde el año pasado la tendencia del Barbiecore está por todas partes y ahora que solo faltan unas semanas para el estreno de la película de Barbie, todas las fashionistas están enamoradas del color rosa. Entre ellas cuenta Clarissa Molina, la cual se ha destacado como amante de los atuendos monocromáticos fucsia. La presentadora contó entre las invitadas al evento de prensa para la película de Margot Robbie en el hotel Four Seasons de Beverly Hills donde la vimos demostrando perfectamente esta tendencia que está perfecta para el verano. clarissa molina Credit: Dano Ruiseco Para la ocasión, Clarissa vistió un conjunto rosa de crop top, falda plisada y un blazer a juego. El look fue elegido con la ayuda de la estilista Lucia Maldonado, la cual la ayudó a complementar el atuendo con tenis coloridos de la marca de lujo Balmain. También la vimos presumiendo su manicura Barbiecore que se realizó hace solo unos días y complementó este look de maravilla. En su página de Instagram, la dominicana se expresó sobre la alegría que sintió en el evento. "No se imaginan lo que fue esta experiencia para mi, ya lo verán en cada foto, especialmente en el último vídeo tengo cara de niña de 5 años", escribió. Por supuesto, sus fans quedaron enamoradas del look de Barbie. "La barbie más hermosa", "La Barbie Dominicana" y "La Barbie llegó a su casa" contaron entre los miles de comentarios en su perfil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barbie se estrena el 21 de Julio y como fans de la película y del estilo de la icónica muñeca, nosotras estamos tan emocionadas como Clarissa por verla pronto.

