El look del día – marzo 9, 2023

Selena Gómez, Andrea Meza y Clarissa Molina son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Andrea Meza

Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, la exmiss Universo vistió de blanco para Hoy Día (Telemundo).

Camila Cabello

Disfrutó de un paseo por Miami con amigas vistiendo un crop top y pantalones estampados anchos.

Clarissa Molina

Nos maravilló con este atuendo verde neón de saco, minifalda y botas altas a juego.

Kate Middleton

Para visitar a un centro islámico en Gales, la princesa vistió un elegante mantón blanco sobre un traje negro.

Melissa Barrera

La actriz llevó un minivestido negro de Carolina Herrera para promocionar su película Scream VI en el programa Late Night With Seth Meyers.

Chiky Bombom

Radiante lució la presentadora con esta propuesta monocromática verde con pantalones que marcaron su cintura y su cabello rizado.

Reina Letizia

Apoyó al documental "El Camino Interior" vistiendo un pantsuit verde acentuado con tacones a juego y una blusa blanca.

Selena Gómez

La fundadora de Rare Beauty salió a cenar con familia con esta propuesta casual blanca y negra que completó con argollas doradas.

