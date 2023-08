Copia el look: viste al estilo de las estrellas con un enterizo de denim Clarissa Molina y Ana Patricia Gámez dieron lección de estilo con sus elecciones chic. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque las temperaturas siguen bien cálidas, muchas de las chicas más fashionistas ya están preparando sus guardarropas para el otoño. Cuando se trata de nuestras celebridades favoritas, algunas nos han maravillado en la televisión con atuendos que están perfectos para el otoño y nos estamos inspirando con sus looks. Clarissa Molina, ana patricia gamez Credit: IG/Clarissa Molina; IG/Ana Patricia Gámez En su perfil de Instagram, Clarissa Molina siempre nos deja boquiabiertas con su estilo, pero su último look es uno de los que vamos a recordar por mucho tiempo ya que demuestra perfectamente una tendencia clave para la próxima temporada. La exreina de belleza posó para las redes con un enterizo de jean con mangas plisadas y un cinto que marcó su cinturita de avispa. Clarissa Molina Credit: IG/Clarissa Molina ¡Lo mejor de todo es que sabemos exactamente en donde lo puedes conseguir! La prenda es el Torero Jumpsuit de Samiya Boutique y está disponible en el sitio web de la marca por $79.99. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace solo unos días, también vimos a Ana Patricia Gámez con un look parecido. En lugar del de Clarissa, el jumpsuit de denim de Ana es de solo una manga y lleva un cinturón adornado con pedrería. Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Al parecer, el denim va a estar por todas partes este otoño, así que nosotras iremos consiguiendo algunas piezas especiales para nuestros closets.

