Clara Chía tiene una fabulosa y costosa colección de bolsos, ¡aquí la prueba! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clara chia Credit: Lagencia Press/The Grosby Group Aparte de presumir a su novio Gerard Piqué como su complemento más vistoso, las fanáticas de la guapa catalana no le quitan el ojo a la costosa colección de carteras y bolsos que ha presumido en estos años en sus esporádicas apariciones en público y que definen su estilo como clásico, sencillo y elegante. Aquí te compartimos varias de sus favoritas. y sus exuberantes precios. ¿Cuál de todas quisieras tener en tu ropero? Empezar galería Siempre clásica Clara Chía Credit: 305shock/The Grosby Group Con mucha clase y aplomo Chía no pierde su estética ni en los momentos más complicados. En Junio de este año la vimos llegar a los juzgados en Barcelona luciendo impecable para declarar ante su juicio contra el paparazzi Jordi Martin, con un look sobrio de camisa tipo Oxford y pantalón negro que complementó con un bolso blanco estampado en 3D con logos y remates en cuero color miel, de la icónica casa española Loewe. El modelito, que está valorado en 1,100 euros, se conoce como el "bolso cubi". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Plan concierto Clara Chia Credit: G3/The Grosby Group Para asistir al concierto de la banda Coldplay, Chía por supuesto asistió de la mano de su amor, ataviada con jeans tipo cargo de Etro de 690 euros, camiseta negra y chaqueta corta del mismo tono de Zara, que se hizo viral en redes. El toque de color lo puso su bolso azul de piel tipo media luna, del que aún estamos verificando la marca, y los famosos tenis Gazelle de Adidas hechos con materiales reciclados. 2 de 7 Ver Todo Toque Hermés Clara Chia y Gerard Pique Credit: Lagencia Press/The Grosby Group Sonrientes y abrazados, los tortolitos mostraron su amor una vez más en su ciudad en otro de sus paseos habituales. La joven seleccionó un vestido negro de tela de algodón y una versátil chaqueta de cuero estilo roquero, que combinó con tenis deportivos negros y un bolso pequeño muy al estilo de la famosa cartera de Hermés denominada "Kelly bag" inspirado en la inolvidable Grace Kelly, princesa de Mónaco. El costo, si su cartera resulta ser de tan reconocida marca ¡puede ascender a los 8,000 euros! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Toque roquero Clara chia Credit: Lagencia Press/The Grosby Group A la catalana le gustan los estampados de rayas y lo demostró con esta túnica de Lagaam, la marca de moda de la influencer española Inés Arroyo hecha a mano. Pero también nos llamó la atención su bolso negro, Zadig & Voltaire con doble cadena, uno de los preferidos y más buscados por adolescentes y veinteañeras y que no todas pueden comprar pues cuesta 450 euros. 4 de 7 Ver Todo La Baguette Clara Chia Credit: Backgrid/The Grosby Group En uno de sus paseos más recientes, este verano, Chía sumó a su look de bermudas, blazer negro y zapatillas deportivas, un precioso bolso de diseño pequeño y compacto tipo "baguette", de la marca francesa Sandro. Su costo aproximado es de 325 euros. 5 de 7 Ver Todo Fanática de Prada Clara Chia Credit: Mega/The Grosby Group Chía y Piqué en otra salida nocturna en Barcelona, fueron captados en la calle, y mientras la chica se acomodaba uno de sus mocasines blancos con suela negra de Prada, su novio sostuvo su bolso de la misma marca italiana. Este diseño sencillo que parece tan básico, hecho de piel blanca con la placa del logo, cierre de cremallera y asa también de cuero tiene un precio que supera los 1,500 euros. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Boda a la vista Clara Chia Credit: 13/Lagencia Press En Agosto de 2022, los tortolitos fueron a una boda veraniega para la cual eligió nuevamente un vestido con estampado a rayas verticales de escote halter de la casa italiana Missoni que combinó con sandalias de vinilo transparente. El remate eco-chic lo impuso con su bolsito turquesa de crochet tejido a mano, que tal vez no sea de marca reconocida ni muy costos, pero dió al atuendo un toque perfecto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía tiene una fabulosa y costosa colección de bolsos, ¡aquí la prueba!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.