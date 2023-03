Clara Chía presume su figura en el gimnasio con ceñido "modelito" ¡nuevas imágenes! Cada movimiento o foto de la novia de Gerard Piqué acapara la atención de los medios de entretenimiento de España y el mundo. Aquí las últimas fotos donde enseña su esbelta silueta Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el 2022 Clara Chía Martí ha pasado del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático impactante debido a su relación con Gerard Piqué el exmarido de la cantante Shakira. La verdad es que cualquiera de sus movimientos bien sea actuales o de sus épocas de anonimato causa curiosidad absoluta y enciende las redes de inmediato. Cabe recordar que la joven catalana conoció a Piqué a finales de 2021 después de que uno de los amigos más cercanos del exfutbolista los presentó oficialmente, pero sólo fue hasta agosto de 2022 hicieron oficial su relación sentimental. No son pocos en el mundo los que creen que la publicista fue la culpable de la ruptura entre el exfutbolista y la cantante por lo que ha recibido innumerables ataques en las redes sociales. Pero Chía también tiene un club de fans asiduos que ha venido creciendo exponencialmente y que alaban cada uno de sus movimientos y que se dedican a buscar aún bajo las piedras cualquier rasgo de su pasado para mostrar no sólo su guapura sino su inocencia ante la ruptura de la famosa pareja. Hace poco compartimos imágenes de su época estudiantil con gafas y atendiendo a clase cuando estaba aún lejos de conocer al futbolista. Fue publicada en la cuenta Twitter de ClarGerFans, que revela constantemente los movimientos de Chía sola o en pareja. La semana pasada también apareció un vídeo de la relacionista pública en un gimnasio haciendo ejercicio. En la grabación Chía utiliza un ajustado "body" que realza sus curvas mientras participa en una clase. La misma página de admiradores publicó recientemente otra postal de Clara en el gimnasio, donde se aprecia nuevamente su figura. Esta foto es nuevamente del 2021. "La foto de Clara en el salón, haciendo una selfi con sus compañeras, con un 'outfit' completamente blanco. Año 2021", precisó el perfil ClarGerFans. Ya hemos también reportado por otro lado, que son varios los medios de comunicación en España que han buscado a Clara Chía desde hace meses para que dé su versión sobre este triángulo amoroso y que cuente cómo comenzó su romance con Piqué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El portal X Catalunya afirmó que algunos programas le han ofrecido hasta un millón de euros por destapar todo lo relacionado con esta historia. "Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista para que explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros", señala el artículo citado. Clara Chia Clara Chia | Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group Lo que sí parece cierto es que la relación de la pareja va viento en popa y que poco a poco van aumentando sus apariciones en público para deleite o controversia de sus seguidores y sus detractores. Y otra cosa, las nueva imágenes comprobaban que la catalana tiene tremendo figurón y que se esfuerza mucho por mantenerlo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía presume su figura en el gimnasio con ceñido "modelito" ¡nuevas imágenes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.