Clara Chía presume sus curvas con este look en negro y sus fans la celebran La novia del exfutbolista Gerard Piqué no pierde el estilo ni aún en los momentos más casuales. Esta propuesta inspira para compartir una tarde de verano informal con amigos ¡Mírala! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Definitivamente Clara Chía, la pareja del exfutbolista Gerard Piqué sabe mantener su estilo y su naturalidad en todo momento y aquí lo demuestra una vez más con esta casual propuesta de vestuario que sirve de inspiración para lucirnos en estas semanas finales del verano. El estilo nunca debe perderse, parece insinuar la catalana a través de su ropa, aunque por estos días es posible pueda estar viviendo momentos de tensión que se derivan de nuevos motivos de discusión entre Shakira y Gerard Piqué quienes luego de su separación oficial habían entrado en un periodo de paz y concordia. Según afirmó la periodista española Lorena Vázquez, una de las titulares del podcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya, la cantante colombiana y el exfutbolista atraviesan un momento de incertidumbre por temas referentes a sus dos hijos, Sasha y Milán Piqué, aunque no entró aún en detalles específicos al respecto, ni sabemos qué pueda ocurrir en días próximos. Independientemente de estas circunstancias, Clara Chía, con su naturalidad y estilo sigue adelante con su vida y sus actividades, de las que siguen muy pendientes tanto los paparazzi como sus fanáticos. Clara Chia black shorts Credit: Grosby Group Quienes celebran la femineidad y sencillez al vestir de la relacionista pública siempre están buscando detalles de sus looks en los que puede apreciarse su figura y por eso quisimos destacar este atuendo que lució hace ya algunas semanas como alternativa veraniega casual pero siempre chic. La novia de Gerard Piqué, salió a almorzar a Barcelona con sus amistades presumiendo su físico de modelo y sus largas piernas con unas bermudas negras, un sencillo top blanco y una camisa negra oversize abierta que sirvió como sobretodo. Como accesorios escogió unas zapatillas deportivas en negro y blanco de Adidas y uno de los bolsos de su envidiable colección muy compacto tipo "baguette", de la marca francesa Sandro. Su costo aproximado es de 325 euros. EXC Clara Chia pararazzi shot Credit: Grosby Aunque Clara Chía no mostró una cara muy amigable ante los paparazzi cuando fue fotografiada, las imágenes de su almuerzo y su look siempre con lentes oscuros circularon por el mundo entero, despertando elogios y comentarios de muchos seguidores que celebran su estilo tan femenino. Entre los comentarios más destacados de los internautas se destacaron algunos como : "Qué hermosa, me encanta el total look que tiene", "Ropa cómoda y súper linda en su estilo casual", "Se ve muy linda con su outfit, y hace una gran pareja con Gerard Piqué". Como comentamos en pasados artículos, Chía es el ejemplo perfecto de la nueva tendencia del lujo silencioso o quiet luxury, que dicta que la elegancia no se presume exhibiendo prendas con evidentes etiquetas o logos descomunales para demostrar el acceso a marcas de moda. Su discreción y su formula eficaz para lucir siempre chic sin perder su estilo casual, nos han llamado siempre la atención, así como a tantos seguidores y por eso, remitiéndonos simple y exclusivamente a temas de estilo, vamos cubriendo mes tras mes sus propuestas de vestuario en la que siempre se destacan piezas imprescindibles que las mujeres de cualquier edad pueden incorporar a su guardarropa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que si tienes a la mano un par de bermudas o shorts negros, no temas en lucirlos para marcar con estilo el fin del verano. Las bermudas admiten todo tipo de combinaciones y permiten por su versatilidad construir look tan casual o formal como desees.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía presume sus curvas con este look en negro y sus fans la celebran

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.