Clara Chía se habría hecho unos 'arreglitos' estéticos en el rostro "Como si Clarita fuera toda una estrella de Hollywood, Piqué evitó a toda costa que se viera su rostro" afirmó una fuente detallando lo que supuestamente se hizo la joven en el rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana se celebró en el el estadio Camp Nou de Barcelona la primera gran final de la King's League, la liga de fútbol que Gerard Piqué, expareja de la cantante Shakira, ha establecido con la ayuda de otros futbolistas. Ante miles de hinchas el estadio coronó a su primer campeón y de paso batió un un nuevo récord Guinness, el de más personas con una máscara puesta —previamente establecido en el 2015 en Filipinas—. Según fuentes locales el estadio estuvo sold out y más de 90.000 asistentes, Piqué —quien estuvo acompañado de sus dos hijos Milan y Sasha en este momentazo— hizo historia, Sin embargo, la gran ausente fue Clara Chía Martí, la joven novia del futbolista. Sin embargo, una fuente en la Ciudad Condal tendría la clave de su notada ausencia: que al parecer Clara Chía se habría hecho un retoque facial y que estaría en recuperación, por lo cual no podría aparecer en público. "Hace unos días me llegó la información de que Clarita estaría en un centro de belleza haciéndose un retoque en su rostro", informó en el programa El Gordo y la Flaca Jordi Martin, colaborador del programa televisivo de Univision. El paparazzi asegura que aunque lo intentó no pudo captar a Clarita saliendo de dicha estética. Sin embargo, el fotógrafo pudo captar a la pareja saliendo de un restaurante de sushi, ubicado en las cercanías del edificio que aloja las oficinas de Kosmos, una de las múltiples empresas de Piqué, e hizo notar que el futbolista intentó a toda costa tapar a su novia con un enorme paraguas negro. Las fotos de lo ocurrido se encuentran en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca. "Como si Clarita fuera toda una estrella de Hollywood Piqué evitó a toda costa que se viera su rostro y con un gran paraguas la cubrió hasta subirse al coche", afirmó Martin. "Eso nos confirma un poco la teoría de que la chica se hizo algo en el rostro algunos dicen que se hizo los labios y otros que se arregló la nariz". Clara Chía Martí y Gerard Piqué Credit: Zuma Press/The Grosby Group Clara Chía fue la gran ausente en la final de la liga King's League, establecida por el ex de Shakira y que este fin de semana cerró con broche de oro su temporada rompiendo un récord de Guiness. Aquí vemos al "Presi" Gerard Piqué, entregando el trofeo a El Barrio, primer equipo ganador de la King's League que se impuso a Aniquiladores para vencerlos 2-0 en el estadio Camp Nou de Barcelona: Clara Chía no estuvo presente, pero Milan y Sasha, los hijos de Piqué con Shakira sí estuvieron ahí y se les veía un poco aburridos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De ser cierto el reporte del paparazzi Clara Chía requeriría de varios días para recuperarse y estar de nuevo al cien por cien, como se ha podido observar en otras celebridades que han pasado recientemente por el cirujano. Solo el tiempo dirá.

