Clara Chía y su look para una salida romántica con Piqué ¡relax total! De paseo y abrazados por las calles de Barcelona los tortolitos no solo lucen relajados y felices sino fieles a su estilo casual. Aquí los detalles de su elección de vestuario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara Chía y Gerard Piqué presumen su amor con más calma y se han dejado ver en público en repetidas ocasiones en su natal Barcelona sin problema alguno. A pesar de estar en boca de todos al inicio de su romance y ser motivo de tantas controversias a raíz de la separación de Shakira con el ex futbolista, todo parece indicar que el paso del tiempo, la nueva residencia de la cantante colombiana en Miami y la cotidianeidad les han brindado una oportunidad para mostrar que su relación es seria y que siguen juntos contra viento y marea. Paseo casual PREMIUM EXC Gerard Piqué, Clara Chia Credit: Grosby group La semana pasada no fue fácil para la relacionista pública y el deportista pues hace unos meses acusaron de acoso al periodista español Jordi Martín, colaborador de El gordo y la flaca de Univision, y el miércoles 7 de junio, presentaron su caso ante un juzgado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona y recibieron el pronunciamiento del juez. El exfutbolista catalán había solicitado una orden de alejamiento para que Martín no pudiera estar a menos de 3,000 metros de distancia de él y su novia, argumentando que Martín les tomó fotos desde una zona privada, en un estacionamiento cercano a la oficina donde trabaja Piqué. El juez Miguel Ángel Tabares Cabezón determinó que Jordi Martín solo estaba haciendo su trabajo cubriendo una figura pública y prevaleció el derecho a la información. Piqué retiró su orden de alejamiento, pero la de su novia Clara Chía —quien no es considerada una figura pública— se mantiene en vigor, aunque Martín podría estar a 1,000 metros de distancia de ella, en vez de 3,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez enfrentado y definido el asunto con el paparazzi, a pesar de no haber logrado lo que la pareja buscaba, solo les queda mirar hacia el futuro y tal como parece seguir caminando juntos. Pues bien, en una de esas salidas habituales por las calles de Barcelona los fotógrafos quien no les pierden la pista los sorprendieron caminando abrazados, luciendo muy desenfadados y relajados tanto en su semblante como en su look. Look paseo casual PREMIUM EXC Gerard Piqué, Clara Chia Credit: Grosby Group La joven seleccionó un vestido negro de tela de algodón y una versátil chaqueta de cuero negro estilo roquera, que combinó con tenis deportivos negros y un bolso pequeño tipo birkin de Hermès. El exfutbolista llevaba una camiseta oversize gris y jeans azules. Ambos por supuesto lucían sus habituales lentes oscuros, pero esta vez Chía cambió sus tradicionales wayfarers negras por unas gafas de marco blanco y cuadrado. Como siempre la catalana lució su atractiva melena rubia con un estilo ondulado y suelto, acorde con su personalidad. Por supuesto las fanáticas de la pareja y de la joven adulan siempre su sencillez y su manera casual de vestir, celebrando cada movimiento y caja ocasión que tienen de verles en público. Lo que sí no ha cambiado es la actitud de Chía de absoluto hermetismo ante los medios que la siguen buscando desde hace meses para que dé su versión sobre el inicio de su romance con Piqué como un presunto triángulo amoroso. Lo único firme hasta el momento es el hecho que paso a paso se construye esta relación y que la pareja va aumentando sus apariciones en público para deleite o controversia de sus seguidores y sus detractores.

