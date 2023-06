Clara Chía se presenta ante un juzgado de Barcelona con este look clásico y formal La catalana asistió en compañía de Gerard Piqué para rendir declaraciones sobre el caso de acoso que cursaba en un juzgado de su ciudad natal con un atuendo infalible que te puede servir de inspiración si eres fan de su estilo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada salida de Clara Chía, la novia de Gerard Piqué sigue acaparando la atención de los medios de España y el mundo y más aún por estos días en que el interés se concentraba en el pronunciamiento judicial sobre la demanda interpuesta por la pareja al paparazzo y reportero español Jordi Martín, colaborador de El gordo y la flaca de Univision. El futbolista y la relacionista pública acusaron de acoso al periodista y la demanda fue interpuesta el pasado 10 de mayo. Este miércoles, 7 de junio, presentaron su caso ante un juzgado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona y recibieron el pronunciamiento del juez. Los tortolitos llegaron a la audiencia para rendir declaraciones juntos y con un vestuario más bien sencillo y casual, pero la propuesta de Clara Chía saltó a la vista por tratarse de una combinación clásica y eternamente vigente como lo es la fórmula del blanco y negro. clara chia, pique Credit: 305shock/The Grosby Group Clara siempre se ha caracterizado por su estilo más bien sencillo y esta ocasión no fue la excepción. Ataviada con unos pantalones tipo vaquero o jeans negros de bota suelta y una infalible camisa blanca de abotonadura estilo Oxford que portó por fuera del pantalón, su elegancia descomplicada saltó a la vista. Como siempre lució su ondulada cabellera dorada suelta y por supuesto no faltaron de nuevo unos lentes negros para intentar pasar desparecida, algo casi impensable en su caso. Complementó su atuendo con una cartera muy clásica de lona blanca y estructura de cuero color miel. clara chia, pique Credit: Backgrid/The Grosby Group Piqué por su parte lució aún más descomplicado con pantalones caqui y una camiseta tipo polo. Asediados por los medios entraron a los juzgados de la mano para declarar y escuchar las opiniones del funcionario de la justicia. El exfutbolista catalán había solicitado una orden de alejamiento para que Martín no pueda estar a menos de 3,000 metros de distancia de él y su novia, argumentando que Martín les tomó fotos desde una zona privada, en un estacionamiento cercano a la oficina donde él trabaja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juez Miguel Ángel Tabares Cabezón determinó que Jordi Martín solo estaba haciendo su trabajo cubriendo una figura pública y prevaleció el derecho a la información. Según reporta Europa Press, Piqué retiró su orden de alejamiento, pero la de su novia Clara Chía —quien no es considerada una figura pública— se mantiene en vigor, aunque Martín podría estar a 1,000 metros de distancia de ella, en vez de 3,000. A pesar de que el fallo no resultó tan favorable para ambos, lo que nunca falla son las muestras de admiración hacia ellos, pues su amor y su estilo siguen siendo celebrados por su asiduo grupo de fanáticas quienes están encantadas de que sigan juntos, a pesar de todo, desafiando cualquier tormenta. Así quedan las cosas, la pareja sigue unida presumiendo su romance con su particular estilo y el colaborador de El Gordo y la Flaca gana su primera batalla legal contra ellos y mantiene su libertad periodística.

