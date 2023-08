Clara Chía inspira con este look cómodo y chic para viajar en verano Si piensas salir de paseo este fin de semana échale una ojeada a esta práctica propuesta de la novia de Gerard Piqué con la que viajó hace poco a Madrid a disfrutar un par de días en pareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara Chía y Gerard Piqué presumen con estilo desde hace meses su amor con más calma y se han dejado ver en público cada vez más desde que han ganado ciertas batallas legales y anunciaron su compromiso, no solo en Barcelona su ciudad natal sino en toda España. En plan de paseo y tomados de la mano, llegaron al aeropuerto Barajas, de Madrid, hace unos días, pues se desplazaron a la capital española a disfrutar del verano y de sus amistades. Barajas Chia y Pique Credit: Getty Los lentes de los fotógrafos los capturaron por los pasillos del terminal de vuelos, no solo relajados y felices sino fieles a su estilo casual que a pesar de ser cómodo no deja de ser muy chic y versátil. ¡Además fácil de imitar! Aquí los detalles de su elección de vestuario por si piensas salir de paseo este fin de semana. Clara adora el blanco, y en especial una prenda muy versátil que le hemos visto lucir en repetidas ocasiones: la blusa blanca con cuello y abotonadura que normalmnet lleva suelta bien sea con vaqueros, pantalones o faldas. Con esta blusa como pieza principal, armó su look con unas bermudas del mismo tono y unassandalias blancas estilo Birkenstock, que se han convertido en el calzado de moda de las chicas jóvenes y de quienes apuestan por la comodidad sin sacrificar el estilo. Como siempre, Chía lució su larga y ondulada cabellera dorada suelta y por supuesto no faltaron de nuevo unos lentes negros para intentar pasar desparecida, algo casi impensable en su caso. Clara Chia look viaje Credit: Getty Gerard Piqué por su parte lució aún más descomplicado, con bermudas de denim desgastado, una camiseta tipo polo en azul marino, calcetines blancos y tenis Nike en gamas de azul, una gorra de beisbol y por supuesto gafas de sol. Los medios y fotógrafos especializados no desaprovechan ocasión para reportar cada uno de sus movimientos y cabe recordar que el exfutbolista catalán por ser figura pública no tiene órdenes de alejamiento vigentes contra los paparazzi, mas sí su novia, quien no es considerada una figura pública, de manera que los medios podrían estar a 1,000 metros de distancia de ella. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguimos pendientes de la joven pareja que sigue unida presumiendo su romance y por supuesto de su particular estilo para ofrecerte ideas prácticas de vestuario. ¡Feliz fin de semana!

