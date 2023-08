Clara Chía de nuevo fantástica con otro look veraniego mientras pasea con Piqué por Barcelona Tomados de la mano como suelen hacerlo, los tortolitos disfrutan de su ciudad natal mientras ella presume este particular look bohemio y chic que ya tiene a muchas fanáticas imitando su estilo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara Chía es el ejemplo perfecto de la nueva tendencia del lujo silencioso o quiet luxury, que dicta que la elegancia no se presume exhibiendo prendas con evidentes etiquetas o logos descomunales para demostrar el acceso a marcas de moda. Su discreción y su formula eficaz para lucir siempre chic sin perder su estilo casual, ha llamado la atención de muchas de sus seguidoras pero también la de expertos de moda que celebran su estrategia y alaban su estilo. Y así, vamos cubriendo mes tras mes sus propuestas de vestuario en las que siempre se destacan piezas imprescindibles que las mujeres de cualquier edad pueden incorporar a su guardarropa. Clara Chia y Pique Credit: Splash News/The Grosby Group En días pasados, la catalana volvió a dictar su cátedra de moda durante otro paseo por las calles de Barcelona tomada de la mano de su novio Gerard Piqué luego de almorzar en un restaurante. Ambos coordinaban los colores de su atuendo en azul marino, tal vez no intencionalmente, pero ella lucía guapísima con un top blanco y un pantalón estampado que a continuación vamos a detallar. Como mencionábamos anteriormente Chía, a sus 26 años, es la reina de las blusas blancas. Casi siempre recurre a esta prenda para vestir con comodidad sin perder el estilo y esta vez no fue la excepción. Optó por un top de algodón blanco de corte asimétrico que dejaba sus hombros al descubierto y lo combinó con un pantalón bombacho estilo hindú en azul marino con estampado de arabescos tipo "paisley", un bolso de piel en azul celeste que ya le habíamos visto en otras ocasiones y calzado cómodo. Nos encantaron sus pantalones pues inspirados en la cultura India y para rematar su conjunto, elevó su estatura con sandalias blancos de tiras, exudando confianza y aplomo. Su novio, el exfutbolista de 26 años, también optó por el azul marino con una camiseta clásica y vaqueros del mismo tono y un par de deportivas Nike. Así juntos disfrutaron de un rico almuerzo veraniego en un restaurante de Barcelona. Clara Chia y Pique Credit: Splash News/The Grosby Group Hace un par de semanas les vimos llegar a Madrid igual de alegres y casuales para pasar unos días con amistades y asistir a eventos deportivos y culturales en la capital española. Su look viajero también dio mucho de qué hablar entre sus admiradores. Mientras se filtran más detalles de su Clara Chía y Gerard Piqué presumen su amor con más calma y por eso se han dejado ver en público en repetidas ocasiones. Tal vez el mejor complemento a las propuestas de vestuario de la parejita sea su sonrisa que denota pese a todos los pronósticos que la relación va viento en popa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como siempre, nos mantenemos alerta a las propuestas de vestuario de la relacionista pública que pese a su juventud y esencia fresca y casual, luce bien puesta siempre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía de nuevo fantástica con otro look veraniego mientras pasea con Piqué por Barcelona

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.