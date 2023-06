Clara Chia cautiva con este look casual y chic para ir a un concierto ¡copia su look! De la mano de su amado Piqué, informal y relajada, fue vista en Barcelona camino a una presentación musical. Aquí te damos opciones de vestuario inspiradas en su estilo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada movimiento o foto de Clara Chia la novia de Gerard Piqué sigue acaparando la atención de los medios de España y el mundo. Ahora que Shakira se radicó en Miami, la controversial pareja presume su amor con más calma y de ha dejado ver en público en repetidas ocasiones. Así sucedió recientemente y los tortolitos fueron vistos por las calles de Barcelona caminando muy enamorados de la mano hacia el estadio donde se presentaba la banda Cold Play. La relacionista pública siempre se ha caracterizado por su estilo más bien sencillo y casual. Y esta ocasión no fue la excepción. Chia y Pique Celebrity Sightings at Coldplay Concert - May 28, 2023 Credit: Getty/David Oller Ataviada con los jeans oversize de moda, una camiseta negra, una chaqueta corta en el mismo tono presumió su esbelta figura con esta propuesta muy cómoda, que complementó con zapatillas deportivas grises. No podían faltar los lentes oscuros y sus habituales aros y cadena dorados. Aunque Chía sigue recibiendo innumerables ataques en las redes sociales por parte de los fanáticos de Shakira, también tiene un club de admiradoras asiduas que ha venido creciendo exponencialmente y que alaban cada uno de sus movimientos y su estilo de vestir. Si tú eres una de ellas y quieres copiar el look casual de la novia de Piqué para ir a un concierto o una actividad informal, hemos preparado una selección de prendas muy similares, a precios muy asequibles para que les eches un vistazo. Clara Chia Celebrity Sightings at Coldplay Concert - May 28, 2023 Credit: Getty/David Oller La prenda más destacada y sobre la cual se armó todo el look son sus jeans sueltos tipo cargo de talle alto y con bolsillos laterales. Este diseño de Old Navy por solo $49.99 es genial. oldnavy.gap.com cargo jeans old navy Credit: Old Navy Un tank top negro es un básico que no puede faltar en tu ropero y esta opción tan económica de $12, está disponible en Uniqlo.com Uniqlo tank top Credit: Uniqlo Podrás sacar también mucho partido a una chaqueta negra corta como la de Chia en un material suave y abrigado. Descubrimos esta muy similar por $99, en llbean.com LLBEAN Jacket Credit: LLBEAN Otra pieza clave y por supuesto vital dentro de la tendencia del athleisure son las zapatillas tenis, que van desde el blanco inmaculado a todas las tonalidades posibles. Las grises que escogió Clara Chía son súper versátiles y pegan con todo. Hay mil opciones, pero esta de New Balance nos encantó por su diseño y precios. $59.99, disponible en dsw.com NB tennis Credit: DSW Que no te falten los clásicos anteojos negros de sol. El modelo que luce Chía se conoce como wayfarer y esta alternativa de $29.95 te conviene. En llbean.com wayfarers sun Credit: LLBEAN Y por último un toque de brillo con otra prenda que lucirás muchas veces y que podrás combinar con mil atuendos casuales o elegantes, unos aros gruesos en dorado. Buscamos diversas opciones y descubrimos este set con tres versiones por solo $11.99, disponible en amazon.com Gold hoops Credit: amazon Seguiremos pendientes de más apariciones en público y más looks de la guapa catalana junto a su amado futbolista, para deleite o controversia de sus seguidores y detractores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí no tiene discusión es que tiene tremendo figurón y que se esfuerza mucho por mantenerlo.

