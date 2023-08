Clara Chía presume cuerpazo en bikini y disfruta del mar junto a Gerard Piqué "qué mujerón" La catalana y el exfutbolista están de vacaciones en Croacia, junto a otros miembros de la familia del deportista, donde disfrutaron del mar buceando y practicando paddle surf. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Definitivamente Clara Chía, la pareja del exfutbolista Gerard Piqué sabe mantener su estilo y su naturalidad en todo momento tal y como ha demostrado con sus looks casuales durante este verano. La catalana, amante de las prendas sencillas y elegantes, ha sido el centro de todas las miradas desde que se hiciera público su sonado romance con el ex de Shakira y, seguidos por los fotógrafos a diario, hemos podido ver las salidas románticas de la pareja, aunque hasta ahora no existía ninguna instantánea que dejara en evidencia su cuerpo completo. La revista española Lecturas ha publicado en exclusiva, las primeras fotos de Clara Chía en traje de baño mientras disfrutaba de unos días de descanso en una playa de Croacia junto a Piqué y otros miembros de la familia del deportista. En las imágenes, que ya están dando la vuelta al mundo se observa a la pareja en una tabla de paddle surf, así como a bordo de un yate, disfrutando del mar, relajados y con gafas de buceo. En otras ocasiones la joven intentaba ocultarse, pero en esta oportunidad quedó completamente expuesta, mientras lucía un bikini de color verde, con un top de triángulo con tiras cruzadas en la espalda y braguita a juego. Por supuesto ha recibido miles de halagos: "tanta espera valió la pena", "tremendo mujerón", "muy linda y súper natural", "hermosa", "Preciosa y lo mejor, sin necesidad de photoshopearse hasta las uñas", "De mujeres NATURALES como ella es que se deben seguir tips", "es guapísima", hemos podido leer en las redes sociales. Clara Chía primera vez en bikini disfruta mar Gerard Piqué Credit: Antonio Gutierrez/Europa Press via Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Piqué, por su parte, fue visto con unas gafas acuáticas, una pantaloneta estampada de color azul y su torso al descubierto, desmintiendo los rumores que apuntaban a que había subido de peso luego de su separación de Shakira, que no atraviesa su mejor momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clara Chía presume cuerpazo en bikini y disfruta del mar junto a Gerard Piqué "qué mujerón"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.