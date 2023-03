Así lucía Clara Chía antes de conocer a Piqué ¡Fotos inéditas! Se filtran imágenes de adolescente de la novia del exmarido de Shakira ¡Échales un vistazo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En días pasados se han filtrado a los medios estas imágenes de Clara Chia en su épocas de estudiante que no han tardado en darle al vuelta al mundo. En ellas luce como una adolescente, sonriente, alegre y sin preocupaciones en compañía de amigas. Hace cuatro años, Chía, una chica sencilla y discreta estaba lejos de imaginar que iba a adquirir tanta relevancia y protagonismo, y por una razón que jamás creería: ser la tercera en discordia en la fallida relación de Shakira y Gerard Piqué. En medio de la oleada de críticas desde que se desató el escándalo y para su gran consuelo, Clara Chía ha logrado conseguir en todos estos meses su propio club de fans que la apoya y respalda a pesar de todo. Ha sido precisamente a través de esos admiradores que crean sus cuentas para seguir sus pasos, que se pudo obtener una imagen a sus 19 años cuando aún no conocía a su actual novio. La foto parece tener un filtro y aunque no son muchos los detalles, se alcanza a ver que Clara Chía estaba mucho más delgada, llevaba su cabello un poco más oscuro, lucía unos aretes largos y un top blanco, pero sobretodo una gran sonrisa. "¡BELLÍSIMA! ¡Lo lindo que le queda el color blanco a la niña Clara! Clara Chía, año 2019", se puede leer en la descripción de la imagen de la cuenta de fans en Twitter. Aunque Piqué y Chía han intentado mantener al margen cualquier exposición de información o fotografías que puedan servir como hilo de antecedentes de la joven estudiante, la tarea parece imposible. En medio de los comentarios, la gran mayoría positivos elogiando su físico y dándole ánimo a la pareja, también se puede ver que varias chicas les solicitan más fotos, incluso de sus épocas de niña. "¡Queremos conocerte más!", le reclaman. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Hace pocas horas, en la misma cuenta de fans, apareció publicada otra nueva imagen también de sus épocas de estudiante. La vemos con anteojos de pasta negra y largas trencitas doradas participar en una clase virtual durante la pandemia en Mayo del 2020. Esta foto nuevamente demuestra que estaba lejos de imaginar que su destino la traería a enamorarse del deportista y a estar inmersa en un escándalo mediático de talla mundial. "¡La super sonrisa y la mirada de una niña súper tierna y estudiosa", escriben en la publicación que ya cuenta con miles de vistas y da una nueva oportunidad de conocer más de cerca otro aspecto cotidiano de la estudiante, done además es evidente la que la intención es mostrar un lado más cálido e inocente de la mujer que hoy día es juzgada duramente a diario. La curiosidad del mundo sigue alerta y pendiente a cualquier otro detalle, mientras que Clara Chía y Piqué siguen estableciendo y defendiendo su relación en medio de una tormenta que aún no cesa, pero que tampoco ha logrado interrumpir su vínculo.

