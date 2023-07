Cirujanos plásticos y dentistas, preocupados por el impacto de la película Barbie entre los jovenes A pesar de que la cinta protagonizada por Margot Robbie es una crítica a la sociedad moderna, estos profesionales temen que la estética irreal de la muñeca se ponga de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cirujanos preocupados estreno Barbie Credit: Peter Dazeley/ Getty Images La película Barbie es sin duda uno de los filmes más importantes de 2023. Ya antes de su estreno se volvieron virales los looks inspirados en la famosa muñeca, que pudimos ver en todas las redes sociales. Celebridades, influencers, la propia Margot Robbie, quien lució como el juguete en el tour de presentación de la cinta…. Todo el planeta estaba sumergido en una fiebre por el color rosa insignia de la muñeca. También los maquillajes rosados están viviendo un momento de gloria, así como todo lo relacionado con Barbie, desde fiestas temáticas a colecciones cápsula de marcas populares. Ahora que ya se ha estrenado, la trama ha sido considerada como un "panfleto feminista" por algunos, y una "crítica brutal a la sociedad actual" por muchos otros, pero desde luego no ha dejado a nadie indiferente. Cirujanos preocupados estreno Barbie Credit: Lia Toby/Getty Images for Warner Bros. Sin embargo, aunque la película dirigida por Greta Gerwig se comprende como una revisión actualizada del personaje, y ha sido una de las películas más esperadas desde que se anunció, algunos cirujanos plásticos y dentistas han expresado su miedo ante el despliegue de la perfecta y nada realista estética Barbie. "Para la mayoría, la nueva película Barbie será una visión feminista del personaje, pero la cinta todavía abraza el look de la Barbie típica, con sus pies no funcionales y su diminuta, chata nariz, como una vista de esquí que, en una persona real no permitiría la entrada de suficiente aire", comenta la cirujana plástica facial Dara Liotta basada en Manhattan. "Me preocupa la reintroducción de estos ideales incluso en el contexto e una historia moderna". Al dentista cosmético Matt Nejad, de Beverly Hills, también le preocupa que la gente trate de emular los rasgos de cualquier personaje de Barbie, o de cualquier celebridad. "Una sonrisa favorecedora, tanto si se logra con ortodoncia, carillas o ambos, varía mucho de una persona a otra", explica. "Tiene que encajar con tu cara y otros aspectos, que te permitan sonreír de manera que se muestre la proporción correcta de dientes respecto a las encías y los labios. Las proporciones para Barbie no son las mismas que para ti y quedaría raro poner su sonrisa en tu boca". Cirujanos preocupados estreno Barbie Credit: Alli Harvey/Getty Images El aumento de cirugía plásticas en menores de 30 años se ha disparado, principalmente por la influencia de las redes sociales y el ansia de alcanzar un paradigma de belleza irreal, muchas veces obtenido con filtros, fajas o intervenciones quirúrgicas. En este caso se agrava porque como dice la Doctora Liotta "Barbie, y la mayor parte de las princesas Disney para el caso, se presenta con unos rasgos (nariz, pechos, caderas, trasero) que quedaría ridículo en seres humanos reales. La tendencia de la 'nariz Barbie' que se puso de moda hace años, principalmente en Asia y zonas del este de Europa, nos sirve para ilustrar que pese a todo habrá gente dispuesta a copiarlos, y algunos cirujanos están dispuestos a complacerlos por el precio correcto". Como todas las tendencias estéticas, hay un grupo que tiene especial riesgo de seguirla: la juventud. "Es una tendencia peligrosa, especialmente entre la gente joven que puede no entender cuál es la realidad, que no entienden qué es un filtro y qué es un retoque facial" afirma Liotta. "Es desconectar de la realidad, tu cara de Instagram con esteroides. Fantasear con Barbie puede ser perjudicial para su salud mental". Cirujanos preocupados estreno Barbie Credit: SSPL/Getty Images Ambos doctores coinciden en que antes de someterse a cualquier procedimiento estético, es clave observar el conjunto de la cara al completo, tanto si se trata de una rinoplastia como de ponerse carillas. "Los rasgos de nuestra cara no se desarrollan de manera aislada. Hay un conglomerado de la estructura ósea, pómulos, dientes, cuencas de los ojos, nariz", explica la doctora Liotta. "Cuando tratas de tomar uno de esos rasgos, como tu nariz, en solitario y hacerla una 'nariz Barbie' se va a ver raro. La mejor rinoplastia respeta tu anatomía y trabaja en armonía con tus otros rasgos". Lo mismo ocurre con la dentadura. "La sonrisa perfecta para ti equilibra la forma natural de tus dientes y labios, y proporciona armonía y equilibrio a tu cara", concluye el doctor Nejad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en ocasiones nos preguntemos al ver ciertos cuerpos desproporcionados cómo hubo un doctor que se prestó a hacerlo, ¡incluso en menores! y todas hemos visto resultados desastrosos, la tendencia a volver lo natural está cobrando fuerza, y cada día son más las celebridades que pasan por quirófano para deshacerse de implantes y rellenos, sean de pecho, cadera o labios. ¿Daremos un paso atrás con el impacto de Barbie?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cirujanos plásticos y dentistas, preocupados por el impacto de la película Barbie entre los jovenes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.