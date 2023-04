La demanda de cirugías plásticas entre mujeres menores de 30 años se dispara con cifras récord Las cirugías más populares entre la generación Z son las de nariz, párpados y aumento de pecho así como los tratamientos preventivos como botox y rellenos dérmicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras algunas mujeres como Karol G reniegan de los retoques que les realizan en las portadas de revistas y presumen su cuerpo al natural, otras como Lele Pons agradecen a sus cirujanos las intervenciones que les han cambiado la vida. Y es que según una encuesta de la Academia Americana de cirugía plástica, facial y reconstructiva, casi un 75% de cirujanos plásticos en Estados Unidos ha reportado un aumento de los pacientes menores de 30 años el último año. Según este estudio, el 82% de las intervenciones realizadas en 2022 fueron mínimamente invasivas, como inyecciones de neurotoxinas (botox), rellenos dérmicos y tratamientos tópicos como los peeling químicos. El 18% restante fueron operaciones quirúrgicas donde los lifting faciales, blefaroplastias y rinoplastias ocuparon el podio. De hecho la rinoplastia continúa siendo la cirugía más demandada en menores de 34 años. Entre las pacientes más jóvenes se destaca la demanda de intervenciones a modo de prevención ante el envejecimiento y que no toman mucho tiempo para recuperarse. Según este organismo, el 78% de los encuestados afirma que este grupo de edad comienza a visitar su consulta a los 20, 30 años para evitar cirugías mayores en el futuro. Todo esto en un escenario de economía incierto, en el que más mujeres invierten sus ahorros en su paso por el quirófano que antes de la pandemia. Aumento cirugía plástica menores 30 años Credit: Peter Dazeley/ The Image Bank Algunos expertos apuntan al "efecto Zoom", es decir, verse bien en cámara para las reuniones por videoconferencia que se han multiplicado desde la pandemia. El reconocido cirujano plástico ocular basado en Manhattan Dr. Robert Schwarcz afirma que sus pacientes son 10 años más jóvenes ahora que antes del Covid, situándose en sus 30s en lugar de en sus 40s. Hablamos con él para analizar este aumento en la demanda de cirugías y lo que significa para la sociedad. ¿Por qué cree que se ha producido este aumento entre las mujeres menores de 30 años que recurren a la cirugía?

Creo que se debe a las redes sociales y los shows de telerrealidad donde ven a sus iguales pasando por cirugías. Deberíamos preocuparnos como sociedad de este aumento? ¿Deberíamos trabajar por aceptarnos como somos más que recurrir al bisturí?

Deberíamos trabajar para aceptar nuestros cuerpos y en la autoestima. Pero con la edad sufrimos cambios que nos hacen parecer más cansados o menos como nos gustaría vernos a nosotros mismos. Aumento cirugía plástica menores 30 años Credit: YakobchukOlena/ iStock / Getty Images Plus ¿Cuáles son las cirugías más populares entre las mujeres menores de 30?

Blefaroplastia o levantamiento de la mirada es las más popular junto a rinoplastia y aumento de pecho. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de pasar por quirófano?

Es importante saber si eres un buen candidato desde una perspectiva médica, es decir, si estás suficientemente sano. La salud emocional también debería evaluarse. ¿Por qué las blefaroplastias son tan populares?

Los ojos es lo primero en lo que reparamos cuando hablamos con alguien porque conectamos con la mirada. Es la zona donde la fatiga más se muestra y vivimos en una sociedad donde la juventud y la vitalidad se recompensan. Normalmente es el primer cambio relacionado con la edad que se aborda quirúrgicamente. Aumento cirugía plástica menores 30 años Credit: Puhhha/ iStock ¿Es una cirugía complicada?

Puede ser muy directa si se elige la técnica correcta para la anatomía correcta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo es el proceso y la recuperación?

Marcamos al paciente antes de entrar a quirófano, donde le ponemos la anestesia que puede ser local, sedación e incluso general si se desea.

Dormimos los párpados con lidocaina de manera local y retiramos la piel, en algunos casos podemos eliminar grasa y en otras la grasa puede ser injertada para dar más volumen. Los puntos se retiran una semana después, y la cicatriz puede tomar hasta 3 meses para sanar.

Inmediatamente después de la cirugía es importante aplicar hielo durante el día así como el uso de un ungüento antibiótico.

El paciente puede mostrar morados o inflamación la primera semana así que se recomienda una semana de descanso.

La demanda de cirugías plásticas entre mujeres menores de 30 años se dispara con cifras récord

