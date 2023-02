¡Irreconocible! Cindy Crawford presume un nuevo look que conmociona a sus fanáticos La icónica top model de los años noventa compartió en sus redes este estilo de cabello que despertó miles de comentarios por parte de sus seguidores que preguntan… ¿Se hizo algo más? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Dónde está tu lunar icónico?, le preguntó un fanático por redes sociales a la legendaria modelo Cindy Crawford, luego de ver una publicación en la que luce completamente irreconocible mientras juega con su cabello en una sauna. La supermodelo, quien este 20 de febrero cumplió 57 años, posó sin una gota de maquillaje para este "video selfie" que subió a Instagram. Mientras se colocaba unos mechoncitos cabello o "baby hairs" sobre la frente, parecía preguntarse cómo se vería con un flequillo. Crawford, actual empresaria de su propia marca de belleza "Meaningful Beauty" tituló su post "Baby hairs in the sauna" pues presumía sus nuevos mechoncitos sobre la frente mientras mostraba todos los ángulos de su rostro, pero en lugar de ponderar su cambio de cabello, sus fanáticos no tardaron en comentar lo diferente o "extraña" que lucía. Un seguidor escribió: "Te ves tan diferente aquí", mientras que otro agregó: "No se parece en nada a ella"."No sabía que eras tú hasta que [vi] tu nombre", admitió otro usuario de Instagram, mientras alguien más comentaba: "Dios mío, no te reconocí". Un fan preguntó: "¿Quién es esta en la publicación de Cindy? ¿Una amiga? ¿Compañera de trabajo?", mientras que un seguidor admitió: "Pensé que eras Julia Roberts". "Hey Cindy, ¿dónde está tu lunar icónico? esa era tu identidad de supermodelo", señaló otro fan desconcertado. Miles la retaron asumiendo que la modelo se había inyectado rellenos faciales o se había aumentado sus labios, mostrándose consternados pues a su parecer esta inolvidable belleza no requería alterar sus perfectas facciones para seguir luciendo fabulosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El ícono de los noventa, quien todavía es una gran "influencer", no previó las críticas acerca de su rostro que suscitó el post, pues el motivo de la publicación del vídeo era mostrar la vitalidad, crecimiento y textura jovial de su cabello que por supuesto atribuía a su nueva línea de productos. Crawford había declarado hace poco a la revista InStyle que su hija, la también top model Kaia Gerber, le 'robó' (o heredó) su exuberante melena. "Cuando veo a mi hija me doy cuenta de que su cabello tiene un aspecto brillante y saludable. ¡Así era mi melena y la quiero de vuelta!", declaró. Aportar una solución al cabello de las mujeres maduras se convirtió en la nueva pasión de la modelo: "Todos te dicen que tu piel envejecerá, pero nadie te dice que tu cabello también envejecerá y aunque todas esperamos tener canas, no contamos con que la textura también va a cambiar y el cabello se volverá más quebradizo y perderá brillo", admitió Crawford quien creó su línea de nuevos productos que incluyen este champú y acondicionador que prometen maravillas para rejuvenecer nuestras cabelleras: Las contemporáneas de la supermodelo nunca olvidamos su espectacular y abundante cabello castaño que peinaba con gran volumen, fiel al lema de "cuanto más grande mejor". Millones tratamos aún de recrearlo al estilo de aquel fantástico comercial de Pepsi Cola que ella protagonizó en el 95, secándolo con la ayuda de un cepillo redondo y luego usando con rulos de velcro para lograr sus ondas suaves y brillantes con gran dimensión. Hoy felicitamos a Cindy Crawford no sólo por su cumpleaños número 57 y por una vida "modelo" plena de éxitos y triunfos, sino por seguir inspirándonos con su gran estilo y belleza que tal como dicen sus fanáticos no necesita de intervenciones para seguir brillando. ¡Feliz cumpleaños Cindy!

