¿Cicatrices traumáticas después de una cirugía estética?Descubre el procedimiento para eliminarlas En este vídeo verás las recomendaciones y técnicas de un doctor experto que pueden cambiar tu apariencia favorablemente Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Intervenciones corporales como las abdominoplastias, las liposucciones y otras cirugías pueden dejar severas lesiones y cicatrices en la piel que causan muchos traumas y desencanto con los resultados obtenidos después del procedimiento. Afortunadamente existen métodos para atenuar estas cicatrices. Por eso en esta entrega de los #EspecialesconKika consultamos en Nueva York al doctor Edward Álvarez quien es experto en la materia y en este vídeo brinda una luz de esperanza a muchas mujeres que encuentran en sus manos una solución progresiva que se logra gracias a sus años de dedicación y experiencia y a revolucionarias máquinas. "Estas cicatrices y queloides pueden suceder sobretodo cuando las cirugías no se practican correctamente por manos expertas, o se buscan alternativas no adecuadas que al final, por ahorrar unos cuantos pesos resultan más caras económica y moralmente que una intervención profesional", opina el experto. Cicatrices traumáticas, cirugía estética Credit: Cortesía de Madison Avenue Face and Body Cómo bien nos comenta durante nuestra entrevista, su experiencia y efectividad para tratarlas se incrementa con la asistencia de fabulosos instrumentos como la máquina Secret RF de Cutera que opera a base de radiofrecuencia con la técnica de Microagujas. Cicatrices traumáticas, cirugía estética Credit: Cortesía de Madison Avenue Face and Body Cicatrices traumáticas, cirugía estética Credit: Cortesía de Madison Avenue Face and Body "Normalmente es utilizada para tratar arrugas, manchas, marcas de acné y otras lesiones de la piel a través de la estimulación de colageno", comenta el Dr Álvarez, quien con la práctica ha descubierto que es un aliado increíble para tratar también las cicatrices. "El cambio es tremendo", asegura, "Es posible con mucha dedicación y cariño". Cicatrices traumáticas, cirugía estética Credit: Cortesía de Madison Avenue Face and Body Cicatrices traumáticas, cirugía estética Credit: Cortesía de Madison Avenue Face and Body No dejes de ver el video (arriba) para conocer más sobre este método implementado por el doctor Edward Álvarez y otras de sus técnicas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Síguelo en sus redes @madisonavenuefaceandbody Visítalo en su consultorio ubicado en 30 E 40th St, New York, NY 10016 o llama a pedir una consulta en (212) 684-4463

