Christina Aguilera confiesa intimidades: "Puedo tener orgasmos en cuatro partes de mi vagina" Como embajadora y socia de una marca de lubricantes femeninos la nueva misión de la cantante es concientizar a las mujeres sobre el bienestar sexual además de ser franca en cuanto a su vida íntima Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una nueva misión de género que añade a su carrera y apretada agenda, Christina Aguilera busca empoderar y concientizar a las mujeres sobre su bienestar sexual. La cantante, de 42 años, se declara en control de su sexualidad y por eso quiere incitar a las mujeres para que hagan lo mismo: "Si puedo inspirar a otras mujeres a tener el coraje explorarse a sí mismas, entonces mi trabajo está hecho", declaró recientemente. En una entrevista concedida a la revista PEOPLE sobre su nuevo rol como cofundadora y asesora principal de Playground, una marca de bienestar sexual, la ganadora varios premios Grammy habló sobre cómo ella ha logrado romper el estigma en torno a la salud sexual y cómo la convierte en prioridad en su vida cotidiana. "Ha sido una labor progresiva pero muy natural para mí personalmente", reveló a PEOPLE. "[Espero] inspirar a otras mujeres a sentirse cómodas hablando sobre sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente". A la hora de confesar abiertamente su propio camino hacia el bienestar sexual, Aguilera no tuvo reparos al revelar ciertos detalles íntimos: "He llegado a conocer bien mi vagina durante los últimos 42 años. Y, literalmente, hay puntos de placer que siguen abriéndose y descubriéndose a medida que envejeces", compartió. "Esto es algo que realmente he notado. Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina, y esa es la verdad", explica sin tapujos. La cantante también compartió en esta entrevista que al dar prioridad a su vida sexual logra su bienestar general: "Incluso si no tienes pareja, puedes tener tu propia cita nocturna contigo misma, así que me encanta eso. Que nos exploremos porque no siempre podemos tener acceso a otras personas". Y por último también recomienda: "Conócete temprano para que puedas llevar una vida más placentera", concluye. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la cantante de "Fighter", unirse como cofundadora y vocera del equipo de Playground implicaba ser fiel a su esencia y propiciar un espacio seguro para las mujeres porque como bien afirma: "Las vaginas son el epicentro de nuestro bienestar". "Es interesante", dice, "No lo pensamos dos veces antes de ir a una tienda y comprar algo para nuestra cara, un humectante o un producto para nuestro cabello. Pero realmente no le damos el tiempo y la atención que es debida a nuestras vaginas cuando también necesitan amor y cuidado extra". La marca Playground fabrica productos íntimos que mejoran el placer sexual y la salud de las mujeres a través de un lubricante personal aprobado por la FDA que viene en cuatro sabores únicos: Love Sesh, After Hours, Mini Escape y Date Night (favorito de Aguilera según ha revelado). "Fue importante cuando finalmente tuve la libertad de hacer lo que quería hacer y crear la música que quería crear, enviar un mensaje que fuera auténtico para mí", refuerza la artista sobre su participación y decisión de emprender esta nueva misión de vida. "Somos nosotros quienes decidimos cómo queremos ser, por eso la importancia de apropiarnos de nuestros cuerpos y crear un espacio para nosotros mismos".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christina Aguilera confiesa intimidades: "Puedo tener orgasmos en cuatro partes de mi vagina"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.