Diseñador americano subasta vestido azul y amarillo para apoyar a Ucrania ¡El mundo de la moda apoya a Ucrania! Aquí los detalles del creador y la pieza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christian Siriano es el último diseñador en ofrecer su apoyo a la comunidad ucraniana, publicando una foto en Instagram de un vestido azul y amarillo como lo bandera del país. En su caption, explicó que, como diseñador, siente que su voz son su ropa y sus diseños. "Si algunos rollos de tul pueden ayudar a salvar a alguien, entonces SÍ, le daremos este vestido al mejor postor posible e igualaremos esa donación para Ucrania", expresó. El diseño majestuoso lleva las características típicas de los trajes de Siriano que hemos visto en las alfombras rojas, como su falda voluminosa y un volante en un hombro. Por supuesto, esta pieza se diferenció en otras que hemos visto llevar a celebridades como Ariana Grande y Lady Gaga por sus inconfundibles colores. Christian Siriano El diseñador, Christian Siriano. | Credit: Cindy Ord/Getty Images for SCAD Siriano se une al grupo de diseñadores de moda y tiendas que han realizado donaciones o detenido sus operaciones en Rusia en las últimas semanas, incluidos Burberry, Chanel, Gucci, Valentino y Louis Vuitton. También hemos visto a varias celebridades apoyando la causa, a través de donaciones, declaraciones y su mismo vestuario.

