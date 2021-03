Christian Serratos es la nueva embajadora de Dior Beauty En su nuevo rol, la protagonista de Selena: The Series, formará parte de las nuevas campañas de maquillaje, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christian Serratos saltó a la fama gracias a su personaje protagónico en Selena: The series (Netflix), la cual muestra la vida de la querida y desaparecida cantante Tex-Mex, Selena Quintanilla y cuya primera temporada dio muchísimo de qué hablar. Desde ese momento el nombre de Serratos ha estado en boca de todos y no es para menos. La actriz de ascendencia mexicana no solo protagoniza una de las series más esperada para todos los latinos de Estados Unidos, sino que también ha sido invitada a algunas de las alfombras más importantes. Por si eso fuera poco, ahora Serratos es la nueva embajadora de belleza de Dior, convirtiéndose así en la primera latina en tener este honor. "Asociarme con Dior Beauty es realmente un sueño hecho realidad. Para mi, la casa de Dior siempre ha sido una marca icónica que representa feminidad y elegancia", dijo la actriz en un comunicado. "Incluso desde muy joven yo era una apasionada de la belleza y reconocía que algunos productos podían tener un gran impacto en tu estado de ánimo y en tu confianza. Me siento honrada de llamarme un miembro más de la familia Dior". Recordemos que a la marca se han unido varias actrices de renombre, como Natalie Portman y Charlize Theron, quienes son caras de la casa Dior, y Nina Dobrev, quien al igual que Serratos es embajadora, en su caso para la fragancia Maison Christian Dior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Serratos, Christian Dior, Dior Beauty, embajadora de belleza Image zoom Credit: Cortesía En este nuevo rol, Serratos aparecerá en diferentes campañas de belleza, tanto para promocionar los productos para el cuidado de la piel, al igual que los nuevos lanzamientos de maquillaje y las fragancias. ¡Enhorabuena Christian!

