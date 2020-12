Christian Serratos nos revela sus looks favoritos que usó en la serie de Netflix Selena: The Series

Christian Serratos, la mega estrella en The Walking Dead (AMC) paraliza las redes sociales con su protagónico en la nueva serie de Netflix, Selena: The Series, dándole vida a la Reina del Tex-Mex. A sus 30 años, la actriz de ascendencia mexicana cumple otro de sus sueños al darle vida a uno de sus íconos de moda con la que se identifica mucho a la hora de vestir. Tuvimos la oportunidad de hablar con la actriz del momento sobre sus looks en la serie, productos de belleza, tendencias, entre otras cosas. ¡No te pierdas lo que nos contó!

Image zoom Credit: Cortesía

¿Cómo describirías tu estilo de moda?

Me encanta la moda de diferentes décadas, me encanta la moda de los veinte, de los cuarenta y los cincuenta y tiendo a quedarme en ese universo. Me encanta lo femenina que era la moda en aquellos años, así que siempre me inspiro en eso o si no, solo uso una camiseta holgada, zapatos tenis, aros, una gorra y sin maquillaje.

¿Crees que tu estilo ha cambiado después de haber protagonizado el papel de Selena?

No, en realidad no. Selena siempre fue una gran influencia en cómo veía la belleza y la moda, fue una gran inspiración y a mí siempre me han gustado los labios rojos atrevidos. Yo definitivamente amo lo que ha hecho con una camisa de hombre...cómo usar una camisa de hombre con corbata y unos jeans de cintura alta, creo que es muy sexy. Creo que hay algo muy "cincuentón" en ese look y me encanta.

Y hablando de los atuendos de Selena, ¿cuál es tu favorito de Selena?

Me encantaba usar sus famosas piezas que la caracterizan durante sus presentaciones, pero mis favoritas siempre son cuando solo vestía con jeans, tenis y una camiseta holgada porque ese es mi estilo y con ese look me identifico con ella.

Image zoom Credit: Jon Kopaloff/Getty Images

¿Cuál fue tu peinado favorito de los que luces en la serie?

Fue uno que realmente no usamos mucho pero fue mi favorito. Era un pelo largo, rojo y rizada que Selena lleva por un tiempo. Ese look para mí era muy chic y sexy.

¿En qué consiste tu rutina de belleza?

Eso cambia día a día, dependiendo de lo que estoy haciendo, si estoy trabajando, si voy a un evento, si tengo ayuda con el peinado y el maquillaje o si lo hago yo misma. Pero en su mayor parte, creo que cuando estoy en casa, realmente me concentro en el cuidado de la piel y realmente no me maquillo ni nada.

¿Cuáles son tres productos de belleza con los que no puedes vivir?

Amo un aceite para la piel, ¡me encanta!. También me gusta un lápiz de Dior para rellenar las cejas, incluso cuando no me maquillo. Y luego diría que probablemente un mist o algo así como un agua de rosas.

Image zoom Credit: Emma McIntyre/Getty Images

Si tuvieras la oportunidad de traer una tendencia de vuelta, ¿cuál sería?

¿Recuerdas esos tatuajes de cristal de los 90? Creo que esos son tan lindos.

¿Quiénes son tus íconos Latinx favoritos de moda y belleza?

María Félix que era una mujer mexicana, hermosa, glamurosa de Hollywood y luego por supuesto Selena.