La sorprendente cifra que tendría que pagar Christian Nodal para borrarse los tatuajes de la cara El cantante se sometió a un costoso proceso estético para cuando llegue el momento de conocer a su bebé con Cazzu. ¿Duele?, ¿cuáles son las consecuencias? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Christian Nodal diera a conocer que se iba a borrar los tatuajes de la cara para que su bebé con Cazzu conozca su rostro al natural, ha saltado la duda de cómo debe ser ese procedimiento. El cantante, quien comenzó su carrera artística sin ni un dibujo en el rostro, tendría que pagar entre $1,000 y $4,000 por sesión, según reportó la periodista Tanya Charry en el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision), que celebra sus 25 años al aire. De acuerdo a lo que contó al show el cirujano David Jativa, una de las técnicas que se usa se conoce como photothermolysis, que consiste en aplicar luz directa sobre la tinta para destruirla. Destacó que no todos los tatuajes se pueden borrar del todo, en especial aquellos que tienen pigmentación en neón o que son muy densos. Nodal y Cazzu Credit: Photo by Mireya Acierto/Getty Images En cuanto a la pregunta de si es doloroso, la cirujana Tania Medina explicó en El gordo y la flaca que en el momento del procedimiento no duele por la anestesia, pero cuando pasa el efecto sí y es molesto. Asimismo lo confirmó el artista regional mexicano en una entrevista el pasado 29 de abril con el medio colombiano Lo sé todo, en el que además reveló que iba a abrir un local de tatuajes en Los Ángeles. "Recuerden que es como una quemadura porque tenemos que llegar a la segunda capa de la piel, que es la dermis", dijo y agregó que es importante que la persona se cuide de tomar el sol, siempre use protector solar, aún en de noche, para una mejor cicatrización. Nodal tiene aproximadamente 10 tatuajes en su rostro, y ha llegado a tener más de 15 en todo el cuerpo, incluyendo uno de su exnovia Belinda, que se quitó luego de su sonada ruptura.

