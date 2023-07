¡Wow! Así luce la cara de Nodal tras meses de empezar costoso tratamiento estético para quitarse los tatuajes Ya se nota la diferencia en el rostro del cantante regional mexicano quien decidió someterse a una transformación por el bebé que espera su novia Cazzu. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El proceso de transformación física que está llevando Christian Nodal va avanzando poco a poco. Así lo dejó ver el artista en sus redes sociales. El cantante regional mexicano compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram en la que se veía disfrutando de su tiempo libre. En una de las imágenes, Nodal se tomó un selfie en el que se aprecia cómo los tatuajes de su rostro se han ido aclarando. "No hay tiempo pa perder con lo que no tenga alma", fue el mensaje que el intérprete de éxitos como "Botella tras botella" y "Cazzualidades", este último dedicado a su pareja Cazzu, quien está esperando su bebé. Nodal Christian Nodal Left: Credit: Instagram / Christian Nodal Right: Christian Nodal | Credit: Manny Hernandez/WireImage Cabe recordar que cuando Nodal comenzó su carrera como artista no tenía tatuajes y con el paso del tiempo comenzó a dibujarse no solo el rostro, sino también las manos y otras partes del cuerpo. A poco tiempo de que se diera a conocer que su novia estaba esperando su primer bebé, la estrella de la música regional dijo que iba a comenzar un tratamiento estético para que la criatura pueda verle la cara cuando nazca. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran", expresó. "Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?"", dijo en ese momento en una entrevista en el programa de televisión Lo sé todo en Colombia. El cantante tendría que pagar entre $1,000 y $4,000 por sesión, según reportó la periodista Tanya Charry en el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision).

