Christian Nodal se borrará los tatuajes del rostro para que su futuro bebé "conozca su carita" El cantante mexicano ha compartido que eliminará todos los tatuajes de su cara para "verse limpio". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La paternidad es una experiencia que transforma a todos, incluso antes de la llegada del bebé. Eso parece haber ocurrido con Christian Nodal. Desde el inicio de su carrera profesional, el cantante mexicano ha demostrado su pasión por los tatuajes y además de lucir varios por el cuerpo, en zonas como el pecho o los brazos, incluso se atrevió a tatuarse la cara en diferentes ocasiones, algo que ha dado mucho que hablar. Sin embargo, ahora que acaba de anunciar que será papá junto a la cantante argentina Cazzu, quien también porta muchos tatuajes y recientemente mostró su pancita en el escenario al más puro estilo Rihanna, parece que el autor del tema De los besos que te di, sí se arrepiente de haber modificado así su rostro. Pero por fortuna tiene remedio. Christian Nodal borrará tatuajes cara Credit: Mireya Acierto/Getty Images Durante una entrevista que concedió al programa de televisión Lo sé todo en Colombia, el mexicano explicó que le gustan mucho pero que se "quiere ver limpio". El exponente de la música regional también comentó que pronto abrirá su propio estudio de tatuajes en Los ángeles, California, pero que más que el amor a la tinta y a lo que representa, le puede el amor por su futuro hijo. "Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran", expresó. "Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?". Christian Nodal borrará tatuajes cara Credit: Ethan Miller/Getty Images Al mencionar la palabra "hija" la presentadora del show le preguntó si sabían el sexo del bebé, el cantautor respondió que no, pero que siempre ha deseado ser papá de una nena. "No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña", compartió. "Pero si es un niño no hay problema". Christian Nodal borrará tatuajes cara Credit: Manny Hernandez/WireImage En 2020 comenzó a tatuarse la cara con diseños que recalca ahora son parte de una etapa de su vida ya pasada. De hecho el compositor no es ajeno a borrar tatuajes de su cuerpo pues cuando salía con Belinda, con quien llegó a estar prometido, se realizó varios tatuajes en su honor: sus ojos en el pecho, la palabra "Beli" cerca de su oreja o "Utopía" encima de la ceja, que ahora han desaparecido. Christian Nodal borrará tatuajes cara Credit: Frazer Harrison/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También por efecto de filtros y maquillaje ha aparecido en alguna ocasión sin los tatuajes de la cara en eventos y en redes, y ha sido muy halagado por sus admiradores recordándole lo guapo que estaba sin ellos. Christian Nodal borrará tatuajes cara Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Entre los tatuajes que eliminará pronto de su rostro se encuentran las palabras "forajidos" y "amor", el numero 11, una telaraña, diferentes flores, una guirnalda de banderines sobre la nariz, una herradura de caballo y una bolsa con el símbolo del $.

