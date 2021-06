¿Quieres conocer la nueva sorpresa de Christian Louboutin Beauty? Aquí los detalles Si eres amante del glamour, no te puedes perder estas bellas piezas de colección. Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si te encanta la moda y el maquillaje, seguro que ya conoces a Christian Louboutin Beauty, la línea de productos de belleza de la icónica marca de zapatos de suela roja. Acaban de anunciar que lanzaran una paleta de sombras y rubor con un detalle que sorprenderá a las que les gusta volver a comprar sus productos favoritos. Al final del mes, el Abracadabra La Palette estará a la venta, y podrás escoger que lleva adentro. Si eliges sombras, puedes escoger entre tres combinaciones de seis tonos, todos con seis sombras sedosas y opulentas. Si eliges rubor, escogerás entre tres combinaciones de tres blushes en varios tonos para mejor complementar a tu tez. ¿Lo más inesperado? El estuche de las sombras o rubores es reusable y es tan lindo que casi lo pudieras usar como accesorio. "El producto fue inspirado por la moda de Louboutin y diseñado para que se pareciera a un bolso de la marca", explicó un representante de la marca. Podrás escoger entre dos opciones de color para el case, rojo vivo o negro chic. christian louboutin beauty sombras paleta Credit: Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta paleta de lujo estará disponible en Nordstrom y es perfecta para regalárselo a una mujer especial en tu vida. El estuche cuesta $75 y la sombras también.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Quieres conocer la nueva sorpresa de Christian Louboutin Beauty? Aquí los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.