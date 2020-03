Givenchy y Dior producirán gel desinfectante para las manos que regalarán a las autoridades francesas También serán repartidos en los hospitales públicos By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus se ha propagado de una manera inesperada por algunas de las ciudades del mundo y son muchas las industrias que han sido afectadas, entre ellas la industria de la moda. Y es que desde que empezó la Semana de la moda de Milán vimos los estragos que la epidemia estaba causando cuando varios diseñadores decidieron cancelar o llevar a cabo a puerta cerrada sus desfiles. Desde entonces son muchos los desfiles de moda, a llevarse a cabo en los próximos meses, han sido cancelados. Uno de los países más afectados ha sido Francia, dónde se reportan más de 5,000 infectados y 127 muertos, según reportó CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero es en este momento dónde hemos visto más unidad que nunca entre las personas y también de parte de las empresas, las cuales muchas han decidido compensar a sus empleados, aunque no estén trabajando. La compañía LVMH, entre cuyas marcas se encuentra Christian Dior, Guerlain y Givenchy, anunció que estará produciendo jabones desinfectantes para las manos, los que luego entregará de forma gratuita a todas las autoridades sanitarias francesas. “A través de esta A través de esta iniciativa, LVMH tiene la intención de ayudar a abordar el riesgo de falta de producto en Francia y permitir que un mayor número de personas continúe tomando las medidas correctas para protegerse de la propagación del virus”, dijo la compañía en un comunicado. Los jabones desinfectantes, que también serán repartidos en 39 hospitales públicos de dicha nación, serán fabricados en las mismas instalaciones en que dichas marcas hacen sus exquisitas fragancias y cosméticos. ¡Excelente iniciativa! Advertisement

